Australian rajat pysyvät luultavasti kiinni vuoden 2022 lopulle asti

Australian rajat pysyvät todennäköisesti kiinni ulkomaalaisille loppuvuoteen 2022 asti, maan kauppa- ja turismiministeri Dan Tehan sanoi perjantaina.

Maaliskuusta 2020 lähtien ulkomaan kansalainen on päässyt Australiaan vain poikkeusluvalla, joiden saaminen on vaikeaa. Australialaiset eivät myöskään ole saaneet lähteä kotimaastaan.

Ministeri Tehanin mukaan on hyvin vaikeaa arvioida, milloin rajat voitaisiin taas avata.

– Paras arvaukseni on, että ensi vuoden puolivälissä tai vuoden toisella puoliskolla, Tehan sanoi Sky Newsille.

Ministerin mukaan Intian vakava koronatilanne osoittaa, että Australian tiukalle rajavalvonnalle on edelleen tarvetta viruksen torjumiseksi.

Tällä hetkellä Australiaan palaavien kansalaisten ja harvojen poikkeusluvan saavien ulkomaalaisten tulee olla maahan saapuessaan 14 päivää tiukasti valvotussa hotellikaranteenissa.

Alle 30 000 tartuntaa

Australia on tiukan rajavalvonnan avulla pitänyt koronaviruksen hyvin kurissa. 25 miljoonan asukkaan maassa on todettu pandemian aikana reilut 29 800 tartuntaa, joista merkittävä osa hotellikaranteenissa olevilla. Kuolemantapauksia on kirjattu 910.

Pandemia ja rajojen sulkeminen on ollut kova isku Australian matkailualalle, jonka liikevaihto on normaalisti kymmeniä miljardeja euroja vuodessa. Ennen pandemiaa Australiassa kävi joka kuukausi noin miljoona ihmistä, kun vastaava luku on nyt noin 7 000.

Australian ja niin ikään pandemiasta vähällä selvinneen Uuden-Seelannin välille avattiin hiljattain matkustuskupla, joka on toiminut vaihtelevasti. Kupla on välillä jouduttu purkamaan paikallisesti, kun joissakin kaupungeissa on havaittu koronatartuntoja.

Hallitus toivoo, että tulevaisuudessa voidaan perustaa lisää matkustuskuplia. Se kuitenkin riippuu yleisen tautitilanteen kehityksestä.

Rokottaminen on Australiassa vasta aluillaan. Rokoteannoksia on annettu tähän mennessä 2,5 miljoonaa.