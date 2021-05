Floridan kuvernööri allekirjoitti kiistellyn vaalilain, joka demokraattien mielestä vaikeuttaa tarpeettomasti äänestämistä

Floridassa astui torstaina voimaan kiistanalainen vaalilaki, jonka kriitikot katsovat rajoittavan äänestämistä. Lain uskotaan olevan Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin ja tämän kannattajien mieleen.

Kuvernööri Ron DeSantis allekirjoitti lain voimaan tilaisuudessa, joka järjestettiin Palm Beachissä, lähellä ex-presidentti Trumpin nykyistä kotipaikkaa Mar-a-Lagoa. Tilaisuuteen oli kutsuttu paljon Trumpin kannattajia, ja tv-kanavista pääsy tilaisuuteen oli vain republikaaneihin kallellaan olevalla Fox Newsillä.

Floridan republikaanienemmistöinen osavaltioparlamentti oli hyväksynyt lain jo viime viikolla. Demokraatit ovat vastustaneet lakia.

Laki muun muassa rajoittaa postiäänestämistä ja tiukentaa äänestäjien henkilöllisyyden todentamista. Laki esimerkiksi rajoittaa niiden laatikoiden määrää, joihin postiääniä voi tiputtaa. DeSantisin mukaan laatikoita täytyy pystyä valvomaan.

Vastaavantyyppisiä lakeja on alkuvuoden aikana astunut voimaan myös muutamissa muissa republikaanien hallitsemissa osavaltioissa.

Taustalla perättömiä vilppisyytöksiä

DeSantisia pidetään mahdollisena republikaanien presidenttiehdokkaana vuoden 2024 vaaleissa, ja lakihanke on nähty myös pyrkimyksenä vedota Trumpin kannattajiin.

Kuvernöörin mukaan laki "vahvistaa vaaliemme turvallisuutta". Floridassa ei tullut viime marraskuun presidentinvaalien yhteydessä esille epäilyjä vaalivilpistä.

Hävittyään viime syksyn vaalit Trump piti toistuvasti esillä perusteettomia vaalivilppiväitteitään, ja moni republikaani on yhtynyt näihin syytöksiin. Demokraattien mielestä republikaanit käyttävät vaalivilppiväitteitä tekosyynä äänestämisen hankaloittamiseen, kun eivät onnistu voittamaan vaaleja muilla tavoin.

Äänestämisen vaikeuttamisen on katsottu perinteisesti auttavan republikaaneja, sillä demokraattien äänestäjäkunnassa on tavallisesti ollut enemmän ryhmiä, kuten etnisiä vähemmistöjä ja nuoria, joiden äänestysaktiivisuus on ailahtelevampaa.

Viime syksyn vaaleissa etenkin postiäänestys oli republikaanien hampaissa, sillä postitse äänestäminen oli selvästi suositumpaa demokraattien keskuudessa, ja koronapandemian keskellä postiäänet ratkaisivat demokraatti Joe Bidenin vaalivoiton Trumpista.