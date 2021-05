Israelissa valmistaudutaan mielenosoituksiin – perjantaina yli 200 ihmistä loukkaantui yhteenotoissa

Israelissa valmistaudutaan lauantaina mielenosoituksiin. Ihmisiä on kutsunut kaduille High Follow-Up Committee for Arab Citizens of Israel -kattojärjestö.

Perjantaina Jerusalemissa yli 200 ihmistä loukkaantui yhteenotoissa lähellä al-Aqsan moskeijaa ja muualla kaupungissa, kertoi paikallinen Punainen puolikuu. Monilla oli mellakkapoliisin ampumien kumiluotien aiheuttamia vammoja. Poliisi käytti myös kyynelkaasua ja tainnutuskranaatteja. Punaisen puolikuun mukaan sairaalahoitoa tarvitsi noin 90 palestiinalaista. Mainos alkaa Mainos päättyy Israel kertoi ainakin 17 poliisin loukkaantuneen yhteenotoissa. Palestiinalaisten kerrottiin heitelleen poliiseja muun muassa kivillä ja pulloilla. Poliisin mukaan moskeijan lähistöllä olisi illan rukousten jälkeen ollut satoja mellakoitsijoita. Tapahtumista kuvatussa videossa näkyy, kun Israelin joukot ryntäävät moskeija-alueelle, jossa on joukoittain väkeä osallistumassa perjantairukouksiin. Rukoilijoiden joukossa oli myös lapsia. Takana levoton viikko Viikko on ollut rauhaton Jerusalemissa ja miehitetyllä Länsirannalla. Palestiinalaiset ovat protestoineet esimerkiksi usean Itä-Jerusalemissa asuvan perhekunnan häätösuunnitelmaa vastaan. Israelilainen tuomioistuin linjasi aiemmin tänä vuonna, että kodit kuuluvat lain mukaan juutalaisperheille Aiemmin perjantaina Israelin rajavartijat tappoivat kaksi palestiinalaista ja haavoittivat kolmatta. Aseistetun kolmikon kerrottiin yrittäneen hyökätä poliisien kimppuun Länsirannalla. Israelin armeija kertoi lähettävänsä tapauksen vuoksi Länsirannalle lisää sotilaita. Keskiviikkona puolestaan Israelin joukot tappoivat 16-vuotiaan palestiinalaisteinin, kertoo muun muassa israelilaislehti Haaretz. Sotilaiden mukaan teinipoika oli osallistunut palopommien heittelyyn, kun taas pojan täti kertoi tämän olleen matkalla kotiin. Sunnuntaina kuoli 19-vuotias israelilaisnuori ampumisessa bussiasemalla. Israelin mukaan teosta epäillään 44-vuotiasta palestiinalaistaustaista henkilöä. Länsimaat toivovat malttia Monet ulkovallat ovat ottaneet kantaa Israelin ja palestiinalaisten tilanteeseen. YK:n perjantaisen lausunnon mukaan Israelin harjoittamat palestiinalaisten pakkohäädöt voivat olla verrattavissa sotarikoksiin. Iran vaati lauantaina YK:ta tuomitsemaan poliisin toimet, joissa on Iranin mielestä kyse niin ikään sotarikoksista. Yhdysvallat on ollut Israelin vahva liittolainen, mutta sävy on koventunut presidentti Joe Bidenin astuttua valtaan. Maa on sanonut olevansa äärimmäisen huolissaan tilanteesta ja vedonnut molempiin osapuoliin, jotta jännitteet eivät kiristyisi entisestään. Lausunnon mukaan Israelin tulisi muun muassa pidättäytyä palestiinalaisten perheiden häätämisestä. EU on niin ikään vedonnut viranomaisiin, jotta nämä välittömästi ryhtyisivät purkamaan jännitteitä. Unionin mukaan kaikki väkivaltaisuuksiin syyllistyneet on tuomittava. Palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbas sanoo Israelin hallituksen olevan vastuussa levottomuuksista. Myös Jordania, Egypti, Turkki, Qatar ja Bahrain ovat arvostelleet Israelin joukkoja yhteenottojen vuoksi.