Tartuntatautiasiantuntija Fauci: Yhdysvaltojen koronakuolemat varmasti laskettu alakanttiin

Yhdysvalloissa on laskettu koronakuolemia alakanttiin, arvioi maan johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci.

Pandemian aikana Yhdysvalloissa on raportoitu virallisesti yli 581 000 koronaan liittyvää kuolemantapausta, mikä on määrällisesti eniten kaikista maailman maista. Washingtonin yliopiston tuoreessa tutkimuksessa kuitenkin arvioidaan, että kuolemia olisi todellisuudessa yli 900 000.

Faucin mukaan luku on suurempi kuin hän olisi arvioinut.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Mutta epäilemättä laskemme ja olemme laskeneet alakanttiin, Fauci sanoi NBC-kanavan haastattelussa sunnuntaina.

Koronavirustartuntoja on todettu Yhdysvalloissa yli 32,6 miljoonaa. Tammikuusta lähtien uusien tartuntojen määrä on ollut laskussa ja amerikkalaisia rokotettu kovaa vauhtia. 58 prosenttia aikuisista on saanut ainakin yhden rokoteannoksen, kertoi Valkoisen talon edustaja CNN:lle sunnuntaina.