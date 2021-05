"Israelin poliisi on hajottanut yhteenottoja kovilla otteilla, ja tänne kuuluu ammuntaa" – Suomen suurlähettiläs kuuntelee iltaisin mielenosoitusten ääniä

Itä-Jerusalemissa Sheikh Jarrahin kaupunginosassa asuva suurlähettiläs Päivi Peltokoski kertoo öiden olleen viime aikoina todella rauhattomia hänen kotikulmillaan. Iltaisin on kuulunut laukauksiakin.

Palestiinalaiset ovat osoittaneet viime aikoina mieltään muun muassa Sheikh Jarrahin kaupunginosassa, jossa palestiinalaisperheitä uhkaa häätö. Mielenosoittajat ovat ottaneet yhteen sekä siirtokuntalaisten että Israelin poliisin kanssa. Sheikh Jarrahista on nopeasti tullut keskeinen osa Israelin ja miehitettyjen palestiinalaisalueiden välisiä jännitteitä.

Peltokoski toimii Palestiinan pääkaupungissa Ramallahissa sijaitsevan Suomen yhteystoimiston päällikkönä. Koska Suomi ei ole tunnustanut Palestiinan itsenäisyyttä, ei alueella ole myöskään suurlähetystöä.

Samalla alueella asuu kaikkiaan kahdeksan suomalaista. Osa on töissä yhteystoimistolla ja osa kansainvälisissä järjestöissä. Mielenosoitusalue on vajaan kilometrin päässä Peltokosken ja muiden suomalaisten asumuksista.

– Emme voi siihen suuntaan mennä iltaisin, mutta pääsemme muita reittejä täältä alueelta. Sheikh Jarrahin ympäristö on iltaisin ollut blokattuna muslimien iltarukousten päättymisestä alkaen, hän sanoo.

– Israelin poliisi on hajottanut mielenosoituksia sekä siirtokuntalaisten ja palestiinalaisten yhteenottoja kovilla otteilla ja tänne kuuluu luotien ammuntaa. Ne ovat ilmeisesti kumipäällysteisiä luoteja, minkä lisäksi on käytetty vesitykkejä ja savukranaatteja, hän kertoo.

Alueen asukkaat ovat maansisäisiä pakolaisia

Sheikh Jarrahin kaupunginosassa on tällä hetkellä 28 palestiinalaistaloa, jotka ovat häätöuhan alaisina. Israelin oikeuslaitos on määrännyt palestiinalaiset muuttamaan pois sillä perusteella, että ennen vuoden 1948 sotaa kyseinen alue on kuulunut juutalaisille.

– Israelissa on laki, jonka mukaan maita voidaan palauttaa alkuperäisille suvuille tai sukujen sijasta siirtokuntalaisjärjestöille, Peltokoski sanoo.

Sheikh Jarrahissa asuvat palestiinalaisperheet on asutettu kaupunginosaan vuonna 1956 YK:n palestiinalaispakolaisista vastaavan UNRWA-järjestön ja Jordanian päätöksellä. Jordania hallinnoi tuolloin Itä-Jerusalemia. Kyse on Peltokosken mukaan maansisäisistä pakolaisista, jotka jäivät kodittomaksi vuoden 1948 sodassa. Nyt alueella asuu neljäs sukupolvi.

Häätöuhan alla olevat suvut ja perheet ovat pystyneet viime vuodet viivyttämään häätöjen toimeenpanoa lisäselvityksillä ja valituksilla. Peltokoski uskoo, että asukkaiden tavoite on edelleen sama eli voittaa aikaa ja voittaa lisäargumentteja puolelleen.

Oikeuden viimeinen päätös oli kuitenkin lähellä, ja siksi alueella ovat alkaneet mielenosoitukset. Sunnuntaina oikeus kuitenkin siirsi kuulemista vielä 30 päivällä.

Tilanne on kriittinen sen vuoksi, että jos häätömääräyksiä aletaan panna toimeen Sheikh Jarrahissa, voi tämä Peltokosken mukaan saada aikaan kiihtyvän reaktion toimeenpanoon myös muissa kaupunginosissa.

YK ja EU: Israelin toimet ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia

Vastaavanlaisia kaupunginosia ja alueita on Itä-Jerusalemissa ja muualla Länsirannalla muitakin. Palestiinalaisia on häätöuhan alla, ja heidän pitäisi luovuttaa maita ja taloja siirtokunnille tai muuhun käyttöön. Palestiinalaisilta puuttuu usein myös maaomaisuudesta asiakirjoja alueen monimutkaisen historian takia. Lisäksi palestiinalaisalueilla rakennetaan usein ilman rakennuslupia, joita on vaikea saada.

Itä-Jerusalemissa vain 14 prosenttia palestiinalaisten jättämistä rakennuslupahakemuksista hyväksytään ja muualla Länsirannalla vastaava osuus on yksi prosentti. Väestön kasvaessa koko ajan lisärakentamista tarvitaan.

– Ilman rakennuslupia rakennetut talot voidaan määrätä purettaviksi. Omistaja joutuu joko itse purkamaan talonsa tai maksamaan viranomaisille laskun purkutyöstä.

Sheikh Jarrahin alueelta ei ole vielä häädetty palestiinalaisia, mutta sekä Itä-Jerusalemissa että Länsirannalla puretaan jatkuvasti palestiinalaisten taloja, joilla ei ole rakennuslupia. Viime vuonna talojen puruissa ja asukkaiden pakkosiirroissa jäi Peltokosken mukaan kodittomaksi lähes tuhat palestiinalaista.

– EU-maiden lähtökohta on se, että näillä ihmisillä on oikeus asua siellä. Eikä heillä ole muutakaan paikkaa mihin mennä.

YK:n ja EU:n mukaan tällaiset häädöt, talojen ja muun omaisuuden tuhoaminen sekä siirtokuntarakentaminen ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia.

– YK ei niitä hyväksy, EU ei niitä hyväksy, hän kertoo.

Jerusalemin vanhaankaupunkiin ei ole asiaa iltaisin

Vaikka yhteenottoja on ollut viime päivinä niin Sheikh Jarrahissa kuin Jerusalemin vanhassakaupungissakin, ei ulkoministeriö ole muuttanut matkustustiedotettaan levottomuuksien vuoksi.

– Iltaisin ei ole asiaa vanhaankaupunkiin, koska yhteenotot ajoittuvat iltarukouksen jälkeiseen aikaan. Ja turisteja täällä ei tietysti olekaan, kun heitä ei tänne pääse koronarajoitusten takia, Peltokoski kertoo.

Ramadan päättyy keskiviikkona, ja pyhää kuukautta seuraa päätösjuhla id al-Fitr, jota vietetään torstaista lauantaihin. Peltokoski ei osaa vielä arvioida, voisiko tulenarka tilanne laueta ramadanin tultua päätökseen.

Peltokosken mukaan YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto (OCHA) on laskenut siirtokuntalaisten väkivallan palestiinalaisia kohtaan kasvaneen niin edellisen kuin kuluvankin vuoden puol– EU-maiden lähtökohta on se, että näillä ihmisillä on oikeus asua siellä. Eikä heillä ole muutakaan paikkaa mihin mennä.ella, samoin siirtokuntarakentamisen sekä häätö- ja purkumääräysten.

– Kaikki nämä kolme liittyvät yhteen, koska siirtokuntia rakennetaan usein Länsirannalla palestiinalaisten nyt asumille paikoille, hän summaa.