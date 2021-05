Israelin puolustusministeri Benny Gantz on määrännyt lisäämään turvallisuusjoukkojen määrää päiviä kestäneiden levottomuuksien vuoksi. Suurin osa joukoista on reserviläisiä muun muassa rajapoliisista.

Israelin ja palestiinalaisten välisissä yhteenotoissa kerrotaan kuolleen kymmeniä ihmisiä, minkä lisäksi satoja on loukkaantunut. Palestiinalaisten äärijärjestö Hamas kertoi torstaina aamupäivällä, että Gazassa Israelin ilmaiskuihin kuolleiden määrä on ylittänyt 80:n. Haavoittuneita on lähes 500. Kuolleiden joukossa on 17 lasta.

Israelin ja palestiinalaisten välisten jännitteiden kärjistymisen taustalla on muun muassa Israelin päätös häätää palestiinalaisperheitä kodeistaan Itä-Jerusalemissa.

