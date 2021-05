Portugali avaa rajojaan EU-turisteille – "Emme avaa turismia koko maailmalle"

Portugali ryhtyy maanantaista alkaen sallimaan turistien tulon useimmista Euroopan maista. Kuukausia kestäneiden koronarajoitusten hölläämisestä ilmoitti maan sisäministeriö.

Ilmoitus koskee Euroopan unionin, Schengen-alueen ja Britannian asukkaita. Portugaliin voivat ministeriön mukaan tehdä kaikenlaisia matkoja sellaisten maiden asukkaat, joiden koronatartuntojen määrä on alle 500 tapausta 100 000 asukasta kohti. Matkustajilla on kuitenkin oltava negatiivinen tulos koronatestistä, joka on otettu enintään 72 tuntia ennen matkan alkua.

Matkustusta on rajoitettu vain viidestä EU-maasta: Ruotsista, Hollannista, Kyprokselta, Kroatiasta ja Liettuasta.

Samoin rajoitukset koskevat Euroopan ulkopuolisia maita, kuten Brasiliaa, Intiaa ja Etelä-Afrikkaa.

– Emme avaa turismia koko maailmalle, ministeriön edustaja tähdensi.

Australia salli kotiuttamislennon Intiasta

Australiaan tuli lauantaiaamuna ensimmäinen lento Intiasta sen jälkeen, kun matkustuskielto päättyi. Intian koronavirusvariantin säikäyttämä maa oli aiemmin kieltänyt matkustuksen alueelleen Intiasta. Kiistelty kielto päättyi puoliltaöin.

Ensimmäisellä kiellon jälkeisellä kotiuttamislennolla Australiaan palasi BBC:n mukaan 80 matkustajaa. Alun perin heitä piti olla 150, mutta 70:n matka tyssäsi koronarajoituksiin. Osalla todettiin testissä tartunta, ja osa joutui jäämään Intiaan, koska oli ollut läheisissä tekemisissä tartunnan saaneen kanssa.

Australiaan päässeet pantiin kahden viikon karanteeniin.

Intiassa arvioidaan olevan noin 9 000 australialaista.