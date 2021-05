"Haluan palestiinalaishengen olevan samanarvoinen kuin israelilaisen, eikä se tänä päivänä ole" – palestiinalaisia tukevia mielenosoituksia järjestettiin eri puolilla maailmaa

Tuhannet ihmiset osoittivat palestiinalaisille lauantaina tukeaan Pohjois-Amerikassa. Mielenosoittajat vaativat loppua Israelin iskuille Gazan kaistalla.

Mielenosoituksia oli Yhdysvalloissa muun muassa Bostonissa ja Washingtonissa. Kanadassa useat tuhannet osoittivat mieltään Montrealissa ja tuomitsivat Israelin toimet Gazassa sotarikoksina.

Israelin iskuissa Gazaan on kuollut palestiinalaisviranomaisten mukaan tähän mennessä ainakin 145 ihmistä. Kuolleista 41:n kerrotaan olevan lapsia. Israelissa on uusimman konfliktin aikana kuollut ainakin kymmenen ihmistä.

Noin kaksituhatta ihmistä kokoontui New Yorkin kaupungissa sijaitsevaan Brooklyniin ja huusi yhteen ääneen loppusointuisia iskulauseita. Väkijoukko heilutti palestiinalaislippuja ja kantoi kylttejä, joissa luki muun muassa "Loppu Israelin apartheidille" ja "Vapautta Gazalle".

Monet mielenosoittajista olivat sonnustautuneet musta- ja punavalkoisiin keffiyeh-huiveihin. Autoilijat soittivat torviaan ja moottoripyöräilijät revittivät moottoreitaan. Mielenosoittajat ottivat haltuunsa kadun alueella, jossa on paljon arabiväestöä.

Myös monet juutalaiset olivat saapuneet paikalle ja julistivat kylteissään "Ei minun nimissäni" ja "Solidaarisuutta Palestiinalle".

– Olen täällä, koska haluan palestiinalaishengen olevan samanarvoinen kuin israelilaisen, eikä se tänä päivänä ole, 35-vuotias Emraan Khan sanoi heiluttaessaan palestiinalaislippua.

Khanin mukaan on ilmiselvää, kuka on syypää, kun toisella osapuolella on asearsenaalissaan ydinaseita ja toisella "kiviä kantavia kyläläisiä".

"Uhria ei tulisi syyttää väkivaltaisuuksista"

New Yorkissa jo 50 vuotta asuneen 73-vuotiaan Mashhour Ahmadin mukaan uhria ei tulisi syyttää väkivaltaisuuksista.

– Pyydän herra Bidenia ja hänen hallintoaan lopettamaan tappamisen tukemisen. Tukekaa uhreja, lopettakaa sorto, hän sanoi ja kuvaili Israelin armeijan viimeaikaisia toimia kansanmurhaksi.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden keskusteli lauantaina sekä Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun että palestiinalaisten presidentin Mahmud Abbasin kanssa.

Biden kertoi Netanjahulle olevansa vakavasti huolissaan väkivallan kiihtymisestä Israelin ja palestiinalaisten välillä. Samalla hän kuitenkin sanoi tukevansa voimakkaasti Israelin oikeutta puolustautua "Hamasin ja muiden terroristijärjestöjen" rakettihyökkäyksiä vastaan, kertoi Valkoinen talo.

Abbasille Biden korosti, että Hamasin rakettitulen Israeliin on loputtava.

YK:n turvallisuusneuvoston on määrä kokoontua jälleen sunnuntaina keskustelemaan Israelin ja palestiinalaisten välisistä yhteenotoista. Turvallisuusneuvosto on kokoustanut asiasta jo kahdesti tällä viikolla, mutta ei ole saanut aikaan yhteistä lausuntoa Yhdysvaltain vastustuksen vuoksi. Yhdysvallat on Israelin läheinen liittolainen.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen kongressiedustaja Ilhan Omar kritisoi Twitterissä Yhdysvaltain jarrutustoimia turvallisuusneuvostossa.

– Kuvottavaa ja moraalitonta, miten Yhdysvallat tukee tätä väkivaltaista verenvuodatusta, Omar kirjoitti.

– En tiedä mitään muuta hetkeä, jolloin Yhdysvallat olisi aktiivisesti estänyt tulitauon ja antanut siviilien tulla teurastetuksi.

Solidaarisuutta katastrofin päivänä

Mielenosoituksia järjestettiin päivänä, josta palestiinalaiset käyttävät myös nimeä Nakba eli katastrofi. Kyseisenä päivänä muistellaan sitä, miten sadat tuhannet palestiinalaiset joutuivat lähtemään kodeistaan Israelin perustamisen yhteydessä vuosina 1947–1948.

Pohjois-Amerikan lisäksi ainakin Ateenassa, Pariisissa, Madridissa ja Lontoossa järjestettiin lauantaina tukimielenosoituksia palestiinalaisille.

Pariisissa poliisi käytti ilman lupaa järjestetyn mielenosoituksen yhteydessä tuhansien mielenosoittajien joukon hajottamiseen muun muassa kyynelkaasua ja vesitykkejä.

– Tekö estätte minua osoittamasta solidaarisuutta kansalleni, vaikka kylääni pommitetaan, sanoi 23-vuotias Mohammad poliisille.

Berliinissä mielenosoittajat vaativat Israelin boikotoimista Neuköllnin kaupunginosassa, jossa on paljon myös turkkilaista ja arabitaustaista väestöä. Osa mielenosoittajista heitti poliisia katukivillä ja useita otettiin kiinni.

Suur-Lontoon poliisi puolestaan kertoi yhdeksän poliisin loukkaantuneen hajottaessaan väkijoukkoja Israelin suurlähetystön ulkopuolella Kensingtonissa. Poliisin mukaan yhteensä 13 ihmistä otettiin kiinni mielenosoituksen yhteydessä.

Järjestäjien mukaan jopa 150 000 ihmistä olisi saapunut osoittamaan mieltään, mutta poliisi ei ole onnistunut vahvistamaan mitään lukemaa.

Poliisin mukaan päivän aikana järjestetyt mielenilmaukset olivat olleet pitkälti rauhanomaisia, mutta osa mielenosoittajista oli heitellyt esineitä poliiseja kohti.