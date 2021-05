Algeria aikoo avata rajansa ensi kertaa sitten pandemian alkuvaiheen

Algeria on avaamassa rajansa yli vuoden tauon jälkeen. Algerian hallitus ilmoitti, että maarajat ja lentoyhteydet maahan on tarkoitus avata osittain 1. kesäkuuta alkaen.

Alkuvaiheessa avautuisivat Algerin, Constantinen ja Oranin lentokentät, joille tulisi päivittäin viisi kansainvälistä lentoa.

Algeria sulki rajansa koronaviruspandemian alkuvaiheessa 17. maaliskuuta 2020, ja sen jälkeen se on vain lennättänyt maahan kansalaisiaan ulkomailta.

Pohjois-Afrikassa sijaitseva 44 miljoonan asukkaan Algeria on selvinnyt pandemiasta suhteellisen vähällä. Maassa on todettu reilut 125 000 tartuntaa ja kirjattu yli 3 300 virukseen liittyvää kuolemaa. Viime kuukausina Algeriassa on raportoitu päivittäin joitakin kuolemantapauksia.