Turkin Erdogan haki paavilta tukea Israelin-vastaisille pakotteille

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan pyysi maanantaina paavi Franciscukselta apua kampanjoinnissa Israelin-vastaisten pakotteiden puolesta.

Vahvana palestiinalaisten puolustajana profiloitunut Erdogan keskusteli Franciscuksen kanssa puhelimitse Israelin ja palestiinalaisten väliseen sotimiseen liittyen.

Presidentti sanoi paaville, että "palestiinalaisten verta vuodatetaan, kunnes kansainvälinen yhteisö rankaisee Israelia pakotteilla". Erdogan myös sanoi Israelin toiminnan uhkaavan alueellista turvallisuutta ja että koko maailman pitäisi yhdistyä Israelia vastaan.

Äärijärjestö Hamas on ampunut viikon ajan Gazan kaistalta raketteja Israelin puolelle, ja Israel on tehnyt ilmaiskuja Gazaan. Sotimisessa on kuollut ainakin 197 palestiinalaista ja 10 israelilaista. Turkki on ryhtynyt viime päivinä aktiivisiin diplomaattisiin ponnistuksiin Israelin-vastaisten pakotteiden puolesta.

Paavi Franciscus sanoi sunnuntaina, että viattomien ihmishenkien menettäminen oli "kamalaa ja mahdotonta hyväksyä" ja varoitti konfliktin voivan johtaa "kuoleman ja tuhon kierteeseen".

Turkin hallituksen tiedotteessa sanottiin, että paavin viesti oli tärkeä kristityn maailman ja kansainvälisen yhteisön mobilisoimiseksi.

Turkki kampanjoi myös Britannian suuntaan, sillä maan ulkoministeri Mevlut Cavusoglu puhui maanantaina puhelimessa Britannian ulkoministerin Dominic Raabin kanssa.