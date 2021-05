Tokion olympialaisten kannatus murenee Japanissa entisestään, maan koronatilanne huonontunut viime viikkoina

Yli 80 prosenttia japanilaisista vastustaa Tokion olympialaisten järjestämistä tänä vuonna, kertoo maanantaina julkaistu kysely. Tulokset kertovat japanilaisyleisön nihkeästä suhtautumisesta kisoihin, joiden avajaiset on tarkoitus pitää 23. heinäkuuta.

Japanin koronavirustilanne on pahentunut uudelleen viime viikkoina, ja perjantaina maa jatkoi poikkeustilan voimassaoloa. Japanissa on todettu viimeisen viikon aikana keskimäärin yli 6 000 uutta tartuntaa päivässä, mikä on eniten sitten tammikuun, jolloin kolmas korona-aalto oli huipussaan. Jo ennen nykyisen neljännen tartunta-aallon alkua japanilaiset suhtautuivat olympialaisten järjestämiseen kielteisesti.

Asahi Shimbun -sanomalehden viikonloppuna tekemän gallupin perusteella 43 prosenttia vastaajista halusi, että olympialaiset peruttaisiin kokonaan, ja 40 prosenttia toivoi kisojen lykkäämistä eteenpäin. Vain 14 prosenttia vastaajista kannatti kisojen pitämistä tänä kesänä. Kyselyyn vastasi reilut 1 500 ihmistä.

Saman lehden vastaavassa kyselyssä kuukausi sitten 35 prosenttia halusi, että kisat perutaan, ja 34 prosenttia halusi, että kisoja siirretään.

Järjestäjät vakuuttavat kisojen olevan turvalliset

Tokion olympialaiset piti alun perin järjestää jo heinä-elokuussa 2020, mutta ne siirrettiin koronaviruspandemian takia vuodella eteenpäin. Kisajärjestäjät ovat pitäneet tiukasti kiinni aikomuksestaan järjestää olympialaiset tänä vuonna, ja vakuuttaneet että kisat ovat tiukkojen turvatoimien ansiosta koronaturvalliset.

Kisoihin ei esimerkiksi päästetä lainkaan katsojia ulkomailta, ja olympialaisiin saapuvia urheilijoita ja joukkueiden jäseniä on tarkoitus testata säännöllisesti. Japanin hallitus on kommentoinut kansalaisten negatiivista suhtautumista sanomalla, että hallituksen täytyy vakuuttaa japanilaiset kisojen turvallisuudesta.

Japani on selviytynyt pandemiasta suhteellisen vähällä muun muassa tiukan rajavalvonnan ansiosta. 126 miljoonan asukkaan maassa on todettu pandemian aikana reilut 677 000 tartuntaa ja yli 11 400 koronaan liittyvää kuolemaa.

Rokottaminen on kuitenkin edennyt Japanissa selvästi hitaammin kuin Yhdysvalloissa ja Euroopassa, ja vasta reilut kolme prosenttia japanilaisista on saanut vähintään yhden rokoteannoksen.