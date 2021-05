Voimakas Tauktae-sykloni rantautui Intian länsirannikolle – hirmumyrskyn tieltä evakuoitu myös koronapotilaita

Voimakas Tauktae-sykloni on rantautunut Intian länsirannikolle Gujaratin osavaltioon. Trooppisen hirmumyrskyn tieltä rannikolta evakuoitiin tuhansia ihmisiä, joiden joukossa on myös koronaviruspotilaita alueen sairaaloista. Kaikkiaan evakuointien piirissä on Gujaratissa noin 150 000 ihmistä.

Hirmumyrskyn tuulten keskinopeudeksi on mitattu enimmillään yli 45 metriä sekunnissa, ja puuskissa myrsky on yltänyt hetkittäin noin 51 metriin sekunnissa. Mediatietojen mukaan kyse on voimakkaimmasta myrskystä läntisessä Intiassa kolmeen vuosikymmeneen. Myrskyn edellä saapuneissa rankkasateissa ja rajuilmoissa on jo kuollut ainakin 12 ihmistä viikonlopun aikana. Rajuilmat ovat suomineet Gujaratin eteläpuolella sijaitsevaa Maharashtran osavaltiota ja sen pääkaupunkia Mumbaita. Mainos alkaa Mainos päättyy Kaupungissa satoja koronapotilaita on jouduttu siirtämään turvallisimpiin tiloihin. Myös Mumbain lentoasema suljettiin maanantaina ja asukkaita kehotettiin pysymään sisätiloissa. Kaupungissa asuu yli 12 miljoonaa ihmistä. Gujaratin rannikkoalueella pelätään myrskyvuoksia, jotka voivat nostaa vedenpintaa jopa neljällä metrillä. Luonnonkatastrofi iskee jo ennestään koronaviruksen kaltoin kohtelemalle alueelle. Viranomaiset kuitenkin vakuuttavat, että alueen terveydenhuollon tarpeisiin on ohjattu ylimääräisiä resursseja. Huolena on ollut sen varmistaminen, että alueen liki 400 koronavirussairaalaa eivät kärsisi sähkökatkoksista myrskyn vuoksi. Sairaaloihin on viranomaisten mukaan tuotu muun muassa varageneraattoreita.