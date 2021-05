Kaikista tulevista fossiilisten polttoaineiden hankkeista on luovuttava, sanoo Kansainvälinen energiajärjestö

Kaikki tulevat fossiilisten polttoaineiden hankkeet on kuopattava, jotta maailma voisi yltää hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä, sanoo Kansainvälinen energiajärjestö IEA tiistaina julkaisemassaan raportissa. Nettonollapäästöihin vuosisadan puolivälissä olisi välttämätöntä yltää, jotta ilmaston lämpeneminen saataisiin pysäytettyä 1,5 asteeseen.

Raportissa asetettiin yli 400 välitavoitetta, joiden avulla hiilineutraaliuteen voitaisiin päästä. Esimerkiksi uusien polttomoottoriautojen myynnin pitäisi loppua vuonna 2035 ja energiatehokkuuden olisi kasvettava 2020-luvulla neljä prosenttia. IEA:n mukaan maailmassa ei enää tämän vuoden jälkeen pitäisi ottaa käyttöön uusia öljy- ja kaasukenttiä. Globaalin energiasektorin puolestaan pitäisi yltää hiilineutraaliuteen jo 2040.

Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi kaikki tehottomat hiilivoimalat tulisi sulkea vuoteen 2030 mennessä, mikä on suuri ponnistus monille maille, etenkin Kiinalle.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Raportissa arvioidaan, että fossiilisten polttoaineiden kysyntä putoaa voimakkaasti seuraavien 30 vuoden aikana. Esimerkiksi öljyn kysynnän arvioidaan saavuttavan huippunsa vuoden 2030 tienoilla. Samaan aikaan muun muassa ydinvoiman käytön arvioidaan kasvavan.

Vuonna 2050 fossiiliset polttoaineet muodostaisivat enää noin viidenneksen maailman energiantuotannosta, kun ne ovat nyt melkein neljä viidesosaa.

Fossiilisia polttoaineita ovat esimerkiksi kivihiili, maakaasu ja öljy. Ei-fossiilisia ovat muun muassa ydinvoima, vesivoima, tuulivoima ja aurinkoenergia.

Investoinnit uusiutuvaan energiaan tuovat talouskasvua

IEA:n johtajan Fatih Birolin mukaan raportti osoittaa, että polku hiilineutraaliuteen vuonna 2050 on kapea, mutta tavoitteen saavuttaminen on yhä mahdollista. IEA:n raportin tarkoitus on tarjota tietoa neuvottelijoille marraskuussa Glasgow'ssa pidettävään YK:n ilmastohuippukokoukseen.

Raportin mukaan ihmiskunnan pitäisi investoida nopeasti ja laajamittaisesti uusiutuvaan energiantuotantoon. Järjestön mukaan investoinnit puhtaaseen energiaan myös lisäisivät talouskasvua ja ehkäisisivät ennenaikaisia kuolemia.

IEA:n arvion mukaan maailman energiantarve olisi muun muassa suuremman energiatehokkuuden ansiosta vuonna 2050 kahdeksan prosenttia nykyistä pienempi, vaikka sähkönkäyttäjiä olisi tuolloin kaksi miljardia enemmän.

Asiantuntijoiden mukaan IEA:n raportti on isku vasten kasvoja fossiilisiin polttoaineisiin nojaaville yhtiöille. Kyseessä on merkittävä suunnanmuutos järjestöltä, joka vielä muutama vuosi sitten ajoi paljon voimallisemmin fossiilisten energianlähteiden asiaa.

Raportti sai kuitenkin myös jonkin verran kritiikkiä siitä, että se antoi edelleen liikaa siimaa energiayhtiöille laskemalla liian paljon sen varaan, että uudet teknologiat vähentävät fossiilisen energiantuotannon päästöjä.