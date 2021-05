EU:ssa on annettu nyt yli 200 miljoonaa koronarokoteannosta, uutistoimisto AFP kertoi tiistaina laskelmiinsa nojaten.

Kaikki tarvittavat rokoteannokset on saanut EU:ssa vajaat 53 miljoonaa ihmistä, eli noin 11,8 prosenttia unionin asukkaista.

Pisimmällä rokottamisessa on pieni Malta, joka on rokottanut täysin yli 32 prosenttia väestöstään. Suurista EU-maista pisimmällä on Espanja, jonka asukkaista yli 15 prosenttia on saanut kaikki tarvittavat annokset.

EU on nykytahdilla saavuttamassa tavoitteensa rokottaa täysin 70 prosenttia aikuisväestöstä heinäkuun loppuun mennessä.