EU arvosteli Valko-Venäjää riippumattoman uutissivuston sulkemisesta

Euroopan unioni arvosteli keskiviikkona voimakkaasti Valko-Venäjää maan tärkeimmän riippumattoman tiedotusvälineen Tut.by-uutissivuston sulkemisesta.

EU:n mukaan ainakin 15 sivuston palveluksessa ollutta ihmistä on otettu kiinni, sivuston palvelin on suljettu, toimitukseen ja työntekijöiden koteihin on tehty ratsioita ja uutissivuston johtoa vastaan on nostettu syytteet.

– Toimittajiin kohdistetun vainon tulee loppua ja pidätetyt, kuten muutkin poliittiset vangit, on vapautettava, unionin lausunnossa vaadittiin.

Valko-Venäjän viranomaisten mukaan ratsioiden syynä olivat epäilyt talousrikoksista. Tut.by-sivustoa epäillään veronkierrosta.

Tut.by on ollut harvoja valkovenäläisiä uutislähteitä, jotka ovat julkaisseet hallituksesta riippumatonta tietoa maan tilanteesta. Oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskajan mukaan kyseessä on suunniteltu hyökkäys mediaa ja toimittajia vastaan.