WHO: Kansainvälistä matkustamista tulee vielä välttää koronatilanteen valossa

Kansainvälistä matkustamista tulisi vielä välttää koronatilanteen valossa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n Euroopan-johtaja Hans Kluge. Hän kommentoi asiaa tänään lehdistötilaisuudessa.

Klugen mukaan pandemiatilanne on edelleen uhkaava ja siihen liittyy uutta epävarmuutta. Tästä syystä kaikkien pitäisi hänen mukaansa olla edelleen varovaisia ja harkita uudelleen tai välttää kansainvälistä matkustamista.

Kluge kertoi myös, että käyttöluvan saaneet koronarokotteet ovat tehokkaita kaikkia tunnettuja virusmuunnoksia vastaan.

Rokotteet ovat Klugen mukaan tehokkaita myös Intiassa alkujaan havaittua muunnosta vastaan. Kyseisen muunnoksen on uskottu olevan osasyyllinen Intian nykyiseen koronakriisiin.

– Kaikki tähän mennessä ilmaantuneet covid-19-virusmuunnokset reagoivat saatavilla oleviin, luvan saaneisiin rokotteisiin, Kluge sanoi ja lisäsi, että kaikkia virusmuunnoksia voidaan hillitä samoilla koronatoimilla, joita on käytetty tähänkin mennessä.

WHO:n Euroopan alueella on saanut tähän mennessä ensimmäisen rokoteannoksen Klugen mukaan vain 23 prosenttia ihmisistä. Täysin rokotettuja on 11 prosenttia.

– Rokotukset voivat olla valo tunnelin päässä, mutta emme voi antaa sen valon sokaista itseämme, hän sanoi.

Intian virusmuunnosta ainakin 26:ssa WHO:n Euroopan alueen maassa

Alkujaan Intiassa havaittua virusmuunnosta on havaittu Klugen mukaan tähän mennessä ainakin 26:ssa WHO:n Euroopan alueen 53:sta maasta. Muunnosta on esiintynyt myös Suomessa.

Johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kertoi tänään, että Intian virusmuunnosta on tavattu Suomessa yli kymmenessä tapauksessa. Salmisen mukaan kyseistä muunnosta on havaittu toistakymmentä, mutta tarkka luku on auki, sillä analyysit ovat vielä kesken.

Vaikka virusmuunnokset tarttuvat herkemmin kuin alkuperäinen virusmuoto, Salminen totesi, että virusmuunnoksistakin lähteneet tartuntaketjut saadaan kuriin tarkalla seurannalla.

Afrikan rokotetilanteen pelätään johtavan uusiin virusmuunnoksiin

YK:n turvallisuusneuvosto antoi keskiviikkona julkilausuman, jossa korostettiin tarvetta lisätä korona-apua Afrikalle erityisesti tehostamalla rokotetoimituksia. Lausumassa kirjoitetaan neuvoston olevan huolissaan siitä, että Afrikka on saanut vain kaksi prosenttia kaikista maailmanlaajuisesti jaetuista rokotteista.

Neuvosto painotti tarvetta mahdollistaa tasavertainen pääsy laadukkaisiin, turvallisiin ja kohtuuhintaisiin koronarokotteisiin, hoitoihin, lääkkeisiin ja diagnostiikkaan. Lausuma hyväksyttiin Afrikan rauhaa ja turvallisuutta käsittelevässä neuvoston virtuaalisessa istunnossa.

Hidas rokotteiden käyttöönotto on herättänyt huolta siitä, että mantereella saattaisi syntyä virusmuunnoksia, jotka Afrikan lisäksi voisivat levitä myös maailmanlaajuisesti.