EU:ssa syntyi sopu koronatodistuksesta – todistuksella on määrä päästä matkustamaan jäsenmaissa

EU-maat ja Euroopan parlamentti ovat neuvotteluissa päässeet sopuun eurooppalaisesta koronarokotetodistuksesta, kertoo uutistoimisto AFP.

Todistuksella on määrä avata matkustamista EU-maiden välillä. Sillä voi osoittaa, että todistuksen haltija on rokotettu koronaa vastaan, saanut negatiivisen testituloksen tai jo toipunut koronaviruksen aiheuttamasta covid-19-taudista.

Todistus on määrä tuoda tarjolle sekä kännykkäsovelluksena QR-koodilla että paperiversiona. Sen myöntämisestä vastaavat kansalliset viranomaiset. Edellytys on, että saatu rokote on yksi Euroopan lääkevirasto EMA:n hyväksymistä.

EU:n terveyskomissaari Stella Kyriakides tviittasi kiitoksensa jäsenmaiden ja parlamentin neuvottelijoille, jotka sovittelivat yhteen osapuolten kannat.

– Tämä on tärkeä askel kohti vapaan liikkuvuuden palauttamista mahdollisimman turvallisella tavalla, komissaari kirjoitti.

Monissa EU-maissa, joissa matkailu on kansantaloudelle tärkeä elinkeino, on odotettu koronarokotetodistusta kuin kuuta nousevaa. Sen toivotaan mahdollistavan matkailun paluun lähelle normaaleja, koronaa edeltäviä tasoja.

Todistusta suunnitellut EU-komissio on asettanut tavoitteeksi, että todistus ja sen vaatimat järjestelmät saataisiin toimintaan heinäkuun alkuun mennessä. Komissio neuvottelee Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa EU:n todistusten tunnustamisesta myös muualla maailmassa. Lisäksi neuvottelut ovat käynnissä Yhdysvaltojen kanssa.

Neuvottelut parlamentin ja jäsenmaiden välillä venähtivät, kun osapuolet hioivat sopua tarkemmista ehdoista.

Koronatodistuksesta on määrä keskustella EU-maiden johtajien huippukokouksessa ensi viikolla. Torstaina syntynyt sopu täytyy vielä vahvistaa seuraavassa EU-parlamentin täysistunnossa, joka pidetään 7.–10. kesäkuuta Strasbourgissa.