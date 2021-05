Saksassa alkoi oikeudenkäynti pakolaista esittänyttä sotilasta vastaan – tapaus herättänyt pelkoja äärioikeistolaisuudesta

Saksassa alkoi torstaina omalaatuinen oikeudenkäynti pakolaista esittänyttä saksalaissotilasta vastaan. Frankfurtissa käytävässä oikeudenkäynnissä 32-vuotias mies kielsi suunnitelleensa hyökkäyksiä korkean tason poliitikkoja vastaan.

Tapaus on Saksassa nostattanut huolta äärioikeistolaisuudesta.

Miestä syytetään vakavan väkivallan suunnittelusta, petoksesta ja luvattomasta aseiden ja räjähteiden hallussapidosta.

Miehen asianajajan mukaan mies on "julkisen noitavainon" uhri. Asianajaja myös kielsi asiakkaansa suunnitelleen hyökkäystä.

Syyttäjät sanoivat Saksan puolustusvoimissa Bundeswehrissa luutnanttina palvelleen miehen ottaneen armeijalta aseita ja räjähteitä, joita aikoi käyttää hyökkäyksissä korkean tason poliitikkoja, kuten silloista oikeusministeriä Heiko Maasia vastaan.

Sotilas ei osannut arabiaa, mutta siitä huolimatta hän esitti onnistuneesti syyrialaista pakolaista. Syyttäjien mukaan miehen tarkoituksena oli suunnata epäilys Saksassa oleviin turvapaikanhakijoihin suunniteltujen hyökkäysten jälkeisissä tutkinnoissa.

Mies otettiin kiinni 2017. Tällöin hän yritti hakea natsiajan pistoolia Wienin kansainvälisen lentokentän vessasta, minne oli sen piilottanut. Mies on kiistänyt syytökset.

Syyttäjien mielestä miehellä oli äärioikeistolaisia näkemyksiä, joihin kuului muun muassa vastenmielisyys juutalaisia kohtaan.

Sormenjäljet tuottivat kaksi erillistä osumaa

Asianajaja sanoi, että mies ei ole äärioikeistolainen ja että pakolaista esittäessään hän oli halunnut tuoda esiin turvallisuusaukkoja maahanmuuttojärjestelmässä.

Esittäessään pakolaista mies oli tummentanut kasvonsa ja esitti olevansa kristitty hedelmäkauppias Damaskoksesta. Hän haki turvapaikkaa omassa maassaan nimellä David Benjamin ja sai 409 euron kuukausittaisen avustuksen. Myöhemmin hän palasi palveluspaikalleen Illkirchiin Ranskan rajalla.

Miehen kaksoisidentiteetti paljastui vuonna 2017, kun poliisit huomasivat miehen sormenjälkien tuottavan kaksi erillistä osumaa.

Miehen äiti on saksalainen ja isä italialainen maahanmuuttaja.

Oikeudenkäynnin alku on viivästynyt monta kertaa, kun on mietitty, mikä tuomioistuin on toimivaltainen tässä tapauksessa.