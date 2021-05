Kiinan Mars-mönkijä lähti liikkeelle ja aloitti planeetan tutkimisen

Marsin pinnalla Kiinan Zhurong-mönkijä on ajanut pois laskeutumisalustaltaan ja aloittanut planeetan pinnan tutkimisen, Kiinan valtiollinen Xinhua-uutistoimisto kertoi.

Zhurongin Marsiin vienyt Tianwen-1-luotain lähetettiin matkaan viime heinäkuussa. Kyseessä oli merkittävä edistysaskel Kiinan avaruusohjelmalle. Kiina on Yhdysvaltojen jälkeen toinen maa ihmiskunnan historiassa, joka on saanut onnistuneesti lähetettyä ajoneuvon Marsin pinnalle. Kolmas maa, joka on onnistunut luotaimen lähettämisessä punaisen planeetan pinnalle, on ollut Neuvostoliitto.

Kiinan luotain laskeutui Utopia Planitian nimellä tunnetulle laavatasangolle viikko sitten ja lähetti pari päivää myöhemmin ensimmäiset ottamansa valokuvat Maahan.

Luotaimen ja mönkijän on tarkoitus käyttää kolme kuukautta valokuvaamiseen, datan keräämiseen pinnanmuodoista ja kivinäytteiden keräämiseen ja analysointiin.

Kuusipyöräinen Zhurong-mönkijä painaa 240 kiloa ja saa virtansa auringosta. Nimensä mönkijä on saanut kiinalaisen tulenjumalan mukaan.

Kiinan avaruusasemalle tarkoitus saada miehistö ensi vuonna

Mars on ollut kiinnostuksen kohteena viime aikoina muutenkin, sillä helmikuussa Yhdysvaltojen avaruushallinto Nasa onnistui viemään Marsiin Perseverance-mönkijän, joka on siitä asti tutkinut planeettaa. Perseverancen mukana planeetalle tuli myös Ingenuity-minikopteri, joka huhtikuussa onnistui ensimmäisenä ihmisen kehittämänä laitteena koskaan lentämään vieraalla planeetalla omin voimin.

Kiina on nähnyt paljon vaivaa ottaakseen avaruuskilvassa kiinni Yhdysvallat ja Venäjän, joilla on vyönsä alla vuosikymmeniä enemmän kokemusta. Viime kuussa kiinalaiset lähettivät onnistuneesti kiertoradalle ensimmäisen moduulin uudesta avaruusasemasta, johon on tarkoitus saada miehistö vuonna 2022. Myös ihmisten lähettäminen Kuuhun on Kiinan tähtäimessä.

Viime viikolla kiinalainen Pitkä marssi 5B -raketti hajosi Intian valtameren yllä sen palatessa hallitsemattomasti Maahan, ja osia siitä putosi mereen. Kiinaa kritisoitiin Yhdysvaltojen johdolla siitä, että toimintamalli rikkoi avaruusromun pudottamista koskevaa etikettiä, koska hallitsematon raketti olisi voinut aiheuttaa vaaratilanteen.