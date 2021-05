Kreikassa liekehtii kesän ensimmäinen metsäpalo, ympäristövahingot ovat mittavat

Kreikassa sadat pelastajat pyrkivät lauantaina edelleen saamaan kesän ensimmäistä suurta metsäpaloa sammumaan. Palo syttyi keskiviikkona Geraneian vuorilla vajaan sadan kilometrin päässä pääkaupungista Ateenasta.

Palokunnan johtoon kuuluva Stefanos Kolokouris on kuvaillut paloa ANT1-televisiokanavalle yhdeksi suurimmista 20–30 vuoteen ja sanonut sen syttyneen aikaisin. Hänen mukaansa suotuisa sää auttoi palokuntaa saamaan suurimman palon hallintaan myöhään perjantaina. Muutamia hajanaisia paloja riehuu kuitenkin edelleen.

Hallituksen ministereiden on määrä vierailla alueella sunnuntaina tarkastelemassa tuhoja yhdessä paikallisviranomaisten kanssa sekä keskustelemassa taloudellisesta tuesta.

Loukkaantumisia ei ole tiedossa, mutta useita taloja on vahingoittunut tai tuhoutunut ja monien kylien asukkaita on evakuoitu. Maanviljelijöille aiheutuneiden vahinkojen määrä selviää vasta, kun palo on saatu kokonaan hallintaan.

Kreikkalaismedioiden haastattelemat asiantuntijat ovat varoitelleet valtavasta ympäristökatastrofista. Yli puolet tiheästä ja tähän asti suojellusta mäntymetsästä on medioiden mukaan tuhoutunut. Metsän tuhoutuminen voi myös osaltaan aiheuttaa maanvyöryjä ja pahoja tulvia.

Eläimiä löytynyt kuolleina liekeistä

Savua on levinnyt Ateenaan asti, ja tuhkaa on pudonnut taivaalta. Pelastusjärjestöt etsivät ja auttoivat perjantaina loukkaantuneita, palovammoja saaneita tai nestehukasta kärsiviä eläimiä antamalla ruokaa, vettä ja ensiapua.

Erään järjestön mukaan lintuja, kilpikonnia, siilejä ja villisikoja sekä kissoja ja koiria on löytynyt savun ja liekkien seasta kuolleina. Erityisen huolestuttavan tilanteesta tekee se, että keväällä monet eläimet saavat poikasia.

Ympäristöjärjestö WWF on aloittanut vetoomuksen, jolla pyritään saamaan maan hallitus ryhtymään huomattaviin toimiin metsäpalojen ehkäisemiseksi.

Kreikassa on joka vuosi voimakkaita metsäpaloja, joita kiihdyttävät kuiva ilma, voimakkaat tuulet ja usein reilusti yli 30 asteeseen nousevat lämpötilat. Paloja syttyy sekä luonnollisista syistä että huolimattomuudesta, ja osa niistä voi olla sytytetty tahallaan.