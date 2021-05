Suezin kanavan tukkineen Ever Given -konttialuksen omistajalta vaaditaan jättikorvauksia, oikeuden päätöstä odotetaan tänään Egyptissä

Egyptiläisen tuomioistuimen odotetaan antavan tänään päätöksen korvausvaatimuksista, jotka koskevat Suezin kanavaan Egyptissä juuttuneen Ever Given -konttialuksen tapausta. Asiasta kertoo uutistoimisto Bloomberg

Ever Given -konttialus tukki kansainvälisen rahtiliikenteen kannalta kriittisen Suezin kanavan kuuden päivän ajaksi maaliskuussa.

400-metrisen aluksen omistaja on japanilaisyhtiö Shoei Kisen Kaisha. Alus oli vuokrattuna taiwanilaiselle Evergreen-varustamolle, kun se juuttui vinottain kiinni Suezin kanavan eteläpäähän.

Suezin kanavaoperaattori vaatii oikeusteitse korvauksia muun muassa menetetyistä läpikulkupalkkioista, kanavalle ruoppauksesta ja pelastustöistä aiheutuneista vahingoista sekä työntekijä- ja tarvikekuluista.

Kanavaoperaattori vaatii kanteessaan 916 miljoonan dollarin eli noin 750 miljoonan euron korvauksia, joskin yhtiö voisi hallituksen puheenjohtajan mukaan tyytyä 600 miljoonan dollarin korvauksiin. Konttialuksen vakuutusyhtiöiden mukaan tämäkin summa on liian suuri, Bloomberg kertoo.

Bloombergin mukaan egyptiläisen tuomioistuimen on määrä antaa tänään myös ratkaisu Ever Given -aluksen omistajien tekemään valitukseen, joka koskee oikeuden päätöstä kieltää konttialusta lähtemästä Egyptistä. Ever Given on tällä hetkellä ankkuroituna Isolla Katkerajärvellä Suezin kanavan keskivaiheilla.