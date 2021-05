Lehti: Boris Johnsonin lykkäytyneet häät pidetään ensi vuoden heinäkuussa

Britannian pääministerin Boris Johnsonin lykkäytyneet häät pidetään ensi vuoden heinäkuussa, uutisoi brittilehti Sun.

Johnsonin ja hänen morsiamensa Carrie Symondsin hääsuunnitelmat lykkäytyivät koronapandemian vuoksi. Sunin mukaan pariskunta on lähettänyt lähipiirilleen kortteja, joissa kehotetaan olemaan tekemättä muita suunnitelmia päivämäärälle 30. heinäkuuta 2022.

Johnson joutui viime vuoden keväällä tehohoitoon vaikean koronasairauden vuoksi. Symonds synnytti pariskunnan pojan Wilfredin vain pari viikkoa sen jälkeen kun pääministeri oli päässyt tehohoidosta.

Johnson on ollut aiemmin naimisissa kahdesti, ja hänellä on neljä lasta avioliitosta Marina Wheelerin kanssa. Lisäksi Johnsonilla on tiettävästi yksi lapsi aiemmasta seurustelusuhteesta.

Johnsonista on tulossa vasta toinen brittipääministeri, joka on mennyt avioon virassa ollessaan. Hänen edeltäjistään astui alttarille pääministerinä Robert Jenkinson vuonna 1822.