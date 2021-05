EU-maiden johtajat keskustelevat vastauksesta Valko-Venäjän toimiin – Marin kuvasi tekoa poikkeukselliseksi ja hyvin tuomittavaksi

Brysselissä on alkanut EU-huippukokous, jonka kuumimmaksi puheenaiheeksi on noussut Valko-Venäjän toimiin vastaaminen.

Valko-Venäjä pakotti sunnuntaina Kreikasta Liettuaan matkalla olleen Ryanairin koneen laskeutumaan Minskiin ja samassa yhteydessä otettiin kiinni oppositioaktivisti ja toimittaja Raman Pratasevitsh.

EU-maiden johtajat keskustelevat uusista mahdollisista pakotteista Valko-Venäjälle. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan uudet pakotteet voisivat kohdistua henkilöihin, Valko-Venäjän hallintoa tukeviin liike-elämän toimijoihin sekä lento-alaan.

Huippukokoukseen saapuneen pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan EU:n pitää reagoida vahvasti Valko-Venäjän toimiin. Marin kuvasi lausunnossaan tekoa poikkeukselliseksi ja hyvin tuomittavaksi. Hänen mukaansa asiaa on tutkittava kansainvälisesti ja Valko-Venäjän ylle on asetettava ylilentokielto kunnes asia on tutkittu.

Marinin mukaan on myös syytä keskustella, voidaanko Valko-Venäjää vastaan asettaa uusia pakotteita ja millaisia pakotteiden tulisi olla.