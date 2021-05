Hongkongissa koronarokotteet vanhenevat käsiin, koska epäluuloiset ihmiset eivät mene rokotettaviksi

Hongkongissa makaa käyttämättömänä miljoonia koronarokoteannoksia, jotka ovat vanhenemassa käsiin, kertoivat viranomaiset tiistaina.

Hongkongin terveysviranomaisilla on varastossa riittävästi rokotteita koko erityishallintoalueen 7,5 miljoonalle asukkaalle, mutta halukkuus rokotteen ottamiseen on hiipunut. Tähän ovat syynä muun muassa viranomaisia kohtaan tunnettu epäluulo, verkossa leviävät väärät tiedot sekä se, ettei kaupungissa ole pitkään aikaan rekisteröity merkittävästi koronatartuntoja.

– Kaikilla rokotteilla on vanhenemispäivä, minkä jälkeen niitä ei voi käyttää. Ei ole oikein, että meillä on täällä kasoittain käyttämättömiä rokotteita, kuun muualla maailmassa niistä on kova pula, sanoi kansanterveysviranomaisten edustaja Thomas Tsang.

Tähän mennessä vain 19 prosenttia Hongkongin asukkaista on saanut vähintään yhden rokoteannoksen. Jopa terveydenhuollon työntekijöiden aktiivisuus on ollut laiskaa: aikaisemmin tässä kuussa kaupungin julkisista sairaaloista vastaava viranomainen sanoi vain kolmanneksen työntekijöistä ottaneen rokotteen.

Rokottamisen vauhdittamiseksi viranomaisille on ehdotettu, että jokaiselle rokotteen ottaneelle tarjottaisiin rahaa.

– Rahalla tai muilla palkinnoilla rohkaiseminen voi johtaa täysin päinvastaiseen tulokseen mitä on toivottu. Hallinnon ei pidä ryhtyä sellaiseen, sanoi aluejohtaja Carrie Lam tiistaina.