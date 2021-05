Pääministerin ex-avustaja Cummingsia kuullaan Britannian koronapolitiikasta

Britanniassa pääministeri Boris Johnsonin entinen avustaja Dominic Cummings on tänään parlamentin valiokunnan kuultavana maan koronapolitiikan hoidosta. Cummings on jo etukäteen arvostellut sosiaalisessa mediassa Johnsonin koronatoimia sekä poukkoileviksi että pahasti myöhässä olleiksi.

Cummings itse joutui aiemmin valokeilaan rikottuaan räikeästi Britannian koronamääräyksiä. Kyselyiden perusteella britit uskovat hänen sanomisiinsa vielä vähemmän kuin pääministerin puheisiin.

Britannia on yksi koronasta pahiten kärsineistä maista Euroopassa. Koronaan kuolleita lasketaan olevan ainakin 128 000. Toisaalta maa on saanut kiitosta koronarokotusten tehokkaasta ja nopeasta hoitamisesta.

Cummings oli tärkeä strategi Britannian EU-eroon tähtäävässä kampanjassa ennen kesän 2016 brexit-kansanäänestystä. Kun Johnson nousi pääministeriksi kesällä 2019, Cummings nimitettiin hänen tärkeimmäksi neuvoantajakseen.

Seuraavana vuonna miesten tiet kuitenkin erosivat, ja viime aikoina Cummigsista on tullut Johnsonin kärkevä arvostelija. Koronan lisäksi Cummings on vihjaillut useista muista pääministerin väärinkäytöksistä.

Ennen parlamentin kuulemista Cummings muun muassa julkaisi moniosaisen Twitter-viestiketjun, jossa hän väittää Johnsonin hallituksen tavoitelleen koronan hoidossa aluksi salaisesti laumaimmuniteettiin pyrkimistä. Itsekin koronaviruksen aiheuttaman taudin sairastanut Johnson on tämän jyrkästi kiistänyt. Toisaalta Cummingsin on huhuttu osallistuneen samaan salailuun myös itse, mistä Politicon mukaan on myös todisteena vanhoja Whatsapp-viestejä.