Slovenian pääministeri vältti virkarikossyytteen, voitti äänestyksen 44–42

Slovenian pääministeri Janez Jansa vältti virkarikossyytteen, kun Slovenian parlamentti äänesti asiasta myöhään keskiviikkoiltana. Jansa voitti äänestyksen äänin 44–42. Jansan virkarikossyytteitä olivat esittäneet vasemmistopuolueet.

Jansa haluttiin syytteeseen koronaviruspandemian hoidosta ja lisäksi muun muassa rikkomuksista lehdistönvapautta vastaan.

Jansa osallistui äänestystä edeltäneeseen keskusteluun parlamentissa vain lyhyesti ja kuvaili syytösten sisältävän niin absurdeja väitteitä, ettei niihin ole järkevää vastata.

– Meillä on edessä (koronaviruspandemiasta) toipumisvuosi ja toipuminen tulee olemaan nopeampaa kuin muissa EU:n jäsenmaissa. Pääsemme pandemiaa edeltävään aikaan ennätyksellisen nopeasti, Jansa sanoi parlamenttikeskustelussa.

Slovenia on kärsinyt koronapandemiasta

Koronapandemia on kurittanut kovalla kädellä kahden miljoonan asukkaan Sloveniaa, entistä Jugoslavian osatasavaltaa. Maassa on todettu yli 252 000 koronavirustartuntaa ja virukseen liittyviä kuolemia on vahvistettu Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan yli 4 300. Miljoonaa asukasta kohti maassa on kuollut 2 098 ihmistä. Suomessa vastaava luku on 170.

Jos syytteet olisi nostettu, runsaan kuukauden päästä EU-puheenjohtajana aloittavassa Sloveniassa olisi todennäköisesti jouduttu järjestämään ennenaikaiset vaalit.

Jansan keskustaoikeistokoalitiolla on tällä hetkellä 45 paikkaa 90 paikan parlamentissa. Useampi parlamentin jäsen on livennyt hallituksen riveistä viime kuukausien aikana. Jansan luottamuksesta äänestettiin edellisen kerran helmikuussa, mutta Jansa sai myös tuolloin luottamuksen parlamentilta.