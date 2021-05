Australian Melbournessa astui voimaan koronasulku – tartuntarypäs kasvanut

Australiassa osassa Victorian osavaltiota astui perjantaina paikallista aikaa heti vuorokauden vaihtumisen jälkeen voimaan tiukka koronasulku. Melbournen kaupungin ja sen lähialueiden asukkaat saavat seuraavan viikon ajan poistua kotoaan vain tietyistä pakollisista syistä.

Sulku koskee noin viittä miljoonaa ihmistä. Se määrättiin torstaina sen jälkeen, kun alueella oli todettu lyhyen ajan sisällä 26 uutta koronavirustartuntaa. Nyt tartuntoja on todettu jo 39 kappaletta. Alueella on päässyt leviämään koronaviruksen Intian muunnos, jonka uskotaan tarttuneen Australiaan palanneelta matkaajalta.

– Viime päivinä olemme saaneet lisätodisteita siitä, että olemme tekemisissä erittäin tarttuvan viruskannan kanssa, sanoi osavaltion virkaa tekevä pääministeri James Merlino torstaina.

Perjantaihin mennessä osavaltiossa oli tullut tietoon arviolta 1 500 mahdollista altistumista ja lista paikoista, joissa positiivisen koronatestituloksen saaneet ovat vierailleet, oli kasvanut 130:een.

Australiassa on todettu koko pandemian aikana noin 30 000 tartuntaa, joista iso osa on todettu hotellikaranteeneissa. Asukkaista Australiassa on arviolta 25 miljoonaa.

Vasta noin kaksi prosenttia maan asukkaista on kokonaan rokotettu koronaa vastaan.