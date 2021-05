Euroopan yleisradiounioni aikoo jäädyttää Valko-Venäjän yleisradioyhtiön jäsenyyden – Valko-Venäjä suljettiin jo aiemmin EBU:n järjestämistä Euroviisuista liian poliittisen kappaleen takia

Euroopan yleisradiounioni EBU aikoo jäädyttää Valko-Venäjän yleisradioyhtiön BTRC:n jäsenyyden. EBU:n hallitus päätti ehdottaa jäsenyyden jäädyttämistä perjantaina, ja BTRC:llä on kaksi viikkoa aikaa antaa vastauksensa ennen kuin hyllytys astuu voimaan.

EBU kertoo seuranneensa tarkasti vapaan median toiminnan rajoittamista Valko-Venäjällä, ja kehottaneensa toistuvasti BTRC:tä pitämään kiinni riippumattomuudesta ja ilmaisunvapaudesta. EBU on myös tukenut julkisesti niitä BTRC:n toimittajia, jotka ovat kritisoineet valtion puuttumista median toimintaan.

EBU kertoo olleensa viime aikoina erityisen järkyttynyt Valko-Venäjän television näyttämistä haastatteluista, jotka vaikuttavat pakon alaisena tehdyiltä. Tämä saattaa viitata esimerkiksi sunnuntaina kiinni otetun oppositioaktivistin Raman Pratasevitshin alkuviikosta julkaistuun haastatteluun.

Tilanne huonontunut entisestään

Vapaan lehdistön toimintaa on Valko-Venäjällä rajoitettu jo pitkään, mutta tilanne on huonontunut entisestään viimevuotisten vilpillisinä pidettyjen presidentinvaalien ja niitä seuranneiden laajojen mielenosoitusten myötä. Valko-Venäjä on joutunut viime päivinä kansainvälisen paheksunnan kohteeksi, kun se määräsi sunnuntaina Ryanairin lennon Ateenasta Vilnaan laskeutumaan Minskiin perättömän pommiuhkauksen perusteella, ja pidätti lennolla olleen Pratasevitshin ja tämän naisystävän.

EBU:n jäsenyys on edellytys Eurovision laulukilpailuun eli Euroviisuihin osallistumiselle. Valko-Venäjä suljettiin ulos jo tämän vuoden laulukilpailusta, koska sen viisuihin tarjoama kappale oli EBU:n mielestä liian poliittinen.

Valko-Venäjällä ei järjestetty viisukappaleesta yleisöäänestystä, vaan BRTC ilmoitti Galasy ZMesta -yhtyeen edustavan maata Euroviisuissa. Galasy ZMesta on julkaissut lauluja, joissa arvostellaan Valko-Venäjän johtajaa Aljaksandr Lukashenkaa vastustavia mielenosoituksia.