Kongossa uusi tulivuorenpurkaus

Keskiafrikkalaisessa Kongon demokraattisessa tasavallassa on tapahtunut uusi tulivuorenpurkaus. Virungan luonnonsuojelualueen lähellä sijaitseva Murara-tulivuori purkautui viikko sen jälkeen, kun Afrikan aktiivisin tulivuori Nyiragongo alkoi purkautua.

Viranomaisten mukaan uusi tulivuorenpurkaus on heikompi kuin Nyiragongon purkaus ja laavaa on valunut lähinnä asumattomalle alueelle. Murara sijaitsee noin 25 kilometriä Gomasta pohjoiseen, kun taas matkaa Nyiragongoon on Gomasta vain kymmenisen kilometriä.

Nyiragongon purkausta on paennut satojatuhansia läheisen Goman kaupungin asukkaita. Purkaus ehti jo loppua, mutta sen on pelätty alkavan uudelleen. Goman asukkaista lähes 400 000 on paennut purkausta.

Nyirangongo purkautui edellisen kerran vuonna 2002, jolloin satakunta ihmistä sai surmansa. Vuoden 1977 purkauksessa puolestaan kuoli yli 600 ihmistä.