Brittilehdet: Britannian pääministeri Boris Johnson avioitui salassa kumppaninsa Carrie Symondsin kanssa

Britannian pääministerion avioitunut vaivihkaa partnerinsakanssa, kertovat brittilehdet Sun ja Mail on Sunday

56-vuotiaan Johnsonin ja 33-vuotiaan Symondsin kerrotaan avioituneen lauantaina pienimuotoisessa seremoniassa noin 30 kutsuvieraan todistamana.

Seremoniaa oli Sunin mukaan valmisteltu niin salassa, etteivät edes pääministerin keskeiset avustajat tienneet asiasta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan pääministerin esikunnasta ei kommentoitu avioitumisasiaa.

Johnson on ensimmäinen Britannian pääministeri, joka on astunut alttarille pääministerikautensa aikana sitten vuoden 1822. Avioliitto on Johnsonin kolmas.