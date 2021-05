Kolumbiassa asevoimien joukot kiristävät otettaan Calin kaupungista – viime päivien mielenosoituksissa kuollut yli 10 ihmistä

Kolumbiassa asevoimien joukot ovat kiristäneet otettaan maan kolmanneksi suurimmasta kaupungista Calista, jossa on kuollut viime päivien mielenosoituksissa ainakin 13 ihmistä.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch on kuvaillut tilannetta Calissa erittäin vakavaksi. Kaupungin kadut ovat olleet pitkälti tyhjiä sen jälkeen, kun poliisi ja aseistautuneet siviilit ottivat yhteen myöhään perjantai-iltana.

Kolumbiassa on järjestetty presidentti Ivan Duquen hallinnon vastaisia mielenosoituksia jo kuukauden ajan. Yhteensä mielenosoitusten aikana on kuollut viranomaisten mukaan noin 60 ihmistä, kun mukaan lasketaan Calin tuoreet kuolonuhrit. Puolustusministeriön mukaan yli 2 300 ihmistä on haavoittunut.

