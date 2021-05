IAEA huolissaan Iranin mahdollisista salaisista ydinlaitoksista

Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n raportti kertoo, että Iran ei ole vastannut sen tiedusteluihin, jotka koskevat paikkoja, missä Iran on mahdollisesti jatkanut ydinohjelmansa kehittämistä. Järjestön pääjohtaja Rafael Grossi on raportin mukaan huolestunut asiasta.

Toisen, erillisen raportin mukaan Iranin rikastetun uraanin määrä on nyt noin 16-kertainen siihen nähden, mitä vuoden 2015 ydinsopimuksessa sallittiin. Raportissa annetun arvion mukaan Iranilla olisi rikastettua uraania nyt 3 241 kiloa, mutta tietoa määrästä ei ole pystytty vahvistamaan.

Yhdysvallat irtautui Iranin ydinsopimuksesta vuonna 2018 presidentti Donald Trumpin kaudella ja määräsi maalle uusia pakotteita. Vuonna 2015 solmitulla monenkeskisellä ydinsopimuksella Iran sitoutui rikastamaan uraania korkeintaan 3,67 prosenttiin. Vastineeksi sitoumuksistaan tuolloin Iran sai helpotuksia talouspakotteisiin.

Iran on toistuvasti vakuuttanut, että sen ydinohjelma on rauhanomainen. Maa on kuitenkin korostanut, ettei se peräänny uraanin rikastamisestaan ennen kuin Yhdysvallat purkaa pakotteita. Neuvottelut Iranin ydinsopimuksesta jatkuvat yhä.