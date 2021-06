Peru muutti asiantuntijoiden neuvosta koronavirukseen liittyvien kuolemien tilastointia, kuolemat yli tuplaantuivat

Etelä-Amerikan Peru on muuttanut terveydenhuollon asiantuntijoiden neuvosta koronavirukseen liittyvien kuolemien tilastointia. Muutoksen jälkeen maan koronakuolemien määrä yli tuplaantui noin 70 000 tapauksesta yli 180 000 tapaukseen.

Nyt tilastoihin lasketaan mukaan myös ne ihmiset, jotka olivat mahdollisesti saaneet tartunnan ja joilla on yhteys aiemmin vahvistettuihin koronakuolemiin. Lisäksi mukaan luetaan myös ne kuolleet, joiden uskotaan saaneen tartunnan ja joiden taudinkuvaus on yhteensopiva koronaviruksen kanssa. Aiemmin tilastoihin oli laskettu vain koronatartunnan saaneet.

Tilastointimuutosta ehdottaneeseen asiantuntijaryhmään kuului edustajia Perusta ja maailman terveysjärjestö WHO:sta.

Tilastointimuutoksen jälkeen 33 miljoonan asukkaan Perussa on uutistoimisto AFP:n laskelman mukaan 5 484 koronavirukseen liittyvää kuolemaa miljoonaa asukasta kohti. Se on eniten koko maailmassa. 5,5 miljoonan asukkaan Suomessa vastaava luku on 172.

Ennen Perun laskutavan muutosta asukaslukuun suhteutettuna eniten koronakuolemia oli 9,6 miljoonan asukkaan Unkarissa, jossa miljoonaa asukasta kohti kuolemia on AFP:n mukaan 3 077.

Koronarokotukset etenevät hitaasti

Peru aloitti koronavirusrokotukset maassa 9. helmikuuta, mutta se on edennyt hitaasti. Tähän mennessä vasta viisi prosenttia maan väestöstä on saanut ensimmäisen rokoteannoksen. Peru on taistellut koronaviruksen toista aaltoa vastaan joulukuusta lähtien ja 1. huhtikuuta maassa todettiin ennätyksellinen määrä uusia tartuntoja, lähes 13 000. Maassa on tällä hetkellä noin 12 000 koronapotilasta sairaalahoidossa, mutta lukema on laskenut 20. huhtikuuta koetusta huipusta. Tuolloin sairaalahoidossa oli 15 547 potilasta.

Perussa järjestetään sunnuntaina presidentinvaalien toinen kierros, jossa ehdolla ovat oikeiston kandidaatti Keiko Fujimori ja vasemmiston Pedro Castillo. Kumpikin ehdokkaista on luvannut kiihdyttää Perun rokotekampanjaa.

Äänestäminen on Perussa pakollista sakon uhalla. Huhtikuussa pidetyn presidentinvaalien 1. kierroksen aikana AFP:n mukaan moni saapui äänestämään koronatartunnan pelosta huolimatta välttääkseen sakon.