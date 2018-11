Huuhkajat kohtaa Kansojen liigassa Unkarin – avauskokoonpanoon tulee muutoksia

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue eli Huuhkajat päättää urakkansa Kansojen liigan lohkovaiheessa kohtaamalla tänään illalla Unkarin. Budapestissä pelattava ottelu alkaa Suomen aikaa kello 21.45.

Suomi on jo varmistanut lohkovoittonsa ja pääsynsä C-divisioonan pudotuspeleihin. Suomi on kerännyt viidestä pelaamastaan ottelusta 12 pistettä. Lohkossa kolmantena olevan Unkarin tämänhetkinen potti on seitsemän pistettä.

Unkari-ottelu ei kuitenkaan ole Suomelle merkityksetön, sillä lisäpisteet saattaisivat tuoda pudotuspeleihin kotiedun.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Isoimmat paineet ovat tietyllä tavalla poissa, mutta haluamme päättää kauden hyvään tulokseen. Emme halua aloittaa negatiivista putkea, päävalmentaja Markku Kanerva sanoi.

Kansojen liigan pudotuspelit ovat EM-karsintojen jälkeen maaliskuussa 2020. C-divisioonan pudotuspelien voittaja lunastaa itselleen EM-paikan.

Suomi suuntaa Unkari-kamppailuun torstain Kreikka-vierastappio niskassaan. Unkari kukisti torstaina kotonaan Viron 2–0. Kanerva sanoi tekevänsä enemmän kuin yhden mutta vähemmän kuin viisi avauskokoonpanon muutosta verrattuna Kreikka-peliin.