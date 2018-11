Miro Aaltonen valittiin KHL:n tähdistöotteluun

Joensuulaislähtöinen Vitjaz Podolskin hyökkääjä Miro Aaltonen, 25, on valittu KHL:n tähdistöotteluun. Media nimesi otteluun kaikkiaan 12 pelaajaa ja Aaltosen lisäksi suomalaispelaajista mukaan pääsivät Helsingin Jokereiden puolustaja Sami Lepistö sekä Salavat Julaev Ufan maalivahti Juha Metsola.

Viime viikolla otteluun nimettiin 16 pelaajaa faniäänestyksen perusteella ja tuolloin mukana ei ollut vielä yhtään suomalaispelaajaa. Loput pelaajat nimetään KHL:n johtoportaan toimesta 30. marraskuuta mennessä ja tähdistöottelu pelataan 20. tammikuuta 2019 Kazanissa.

Aaltonen on tehnyt kuluvalla kaudella 29 ottelussa tehot 14+10=24 ja on sarjan parhaana suomalaispelaajana pistepörssissä sijalla 17. ollen samalla myös joukkueensa tehokkain pelaaja. KHL:n maalintekijätilastossa Jokipoikien kasvatti on 14 osumallaan jaetulla kärkipaikalla.

