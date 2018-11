Katajan pelaajista Palmi ja Seppälä pääsivät 18 pelaajan MM-leiritykseen

Edellisen kerran Susijengi kerääntyi yhteen MM-karsintojen merkeissä syyskuussa, jolloin joukkue päihitti täydellä Espoo Metro Areenalla Bosnia-Hertsegovinan jännittävien loppuhetkien jälkeen pistein 85- 81 ja hävisi Ranskan vieraana Montpellierissa 67-83.

- Näin pitkällä aikavälillä ja lyhyellä valmistautumisajalla pelattaessa päivän kunnolla on valtava merkitys. Pyrkimyksemme on saada pelaajista yhden viikon aikaikkunassa maksimitehot irti. Toki samassa tilanteessa ovat saman karsintaikkunan vastustajammekin, Susijengin päävalmentaja Henrik Dettmann arvioi liito tiedotteessa.

Dettmann on kutsunut koolle parhaat voimansa lukuun ottamatta NBA-pelaaja Lauri Markkasta, joka on muutenkin toipilas. Mukana 18 pelaaja listalla on myös Saksan Bundesliigaa ja Euroliigaa Bayern Münchenissa pelaava Petteri Koponen. Hänen tulonsa on suuri kysymysmerkki Euroliigakiireiden vuoksi.

Viikon päästä perjantaina pelattavaan Venäjä-otteluun Suomi on saamassa tuekseen jo puolitoista kuukautta sitten loppuunmyydyn kotikatsomon.

- Kuudes pelaaja on ollut jo pitkään merkittävä osa Susijengiä joukkueena ja aivan oma lukunsa meidän tarinassamme. Ilo nähdä, että kotiyleisö on sisäistänyt näiden maaotteluiden merkityksen ja antaa meille tukensa yhteisellä matkalla kohti Kiinan MM-kisakenttiä.

Ensi vuoden koripallon MM-kisat pelataan Kiinassa 31.8.-15.9.2019. Susijengi esiintyi edellisen kerran MM-kisoissa elo-syyskuussa 2014.