Lehden mukaan Nykänen kuoli viime yönä. Hän oli kuollessaan 55-vuotias.

Matti Nykänen voitti uransa aikana viisi olympiamitalia, joista neljä oli kultaisia ja yksi hopeinen. Näistä kolme tuli vuonna 1988 Calgaryn olympialaisissa.

Miesten maailmanmestaruusmitaleille Nykänen ponnisti kaikkiaan 14 kertaa, ja mitaleista kuusi oli kultaisia.

Maailmancupin kokonaiskilpailun voittajaksi hän hyppäsi neljä kertaa (1983, 1985, 1986 ja 1988). Mäkiviikon kokonaisvoittoa Nykänen pääsi juhlimaan urallaan kahdesti.

Vuoden urheilijaksi Nykänen valittiin kaksi kertaa, vuosina 1985 ja 1988.

Nykäsen kuolemaa kommentoi urheiluministeri Sampo Terho (sin.) Twitterissä:

– Hän oli kiistatta yksi merkittävimmistä suomalaisurheilijoista, ministeri tviittasi.

Mäestä viihdelavoille

Aktiiviuran päätyttyä 1990-luvun taitteessa Nykänen pysyi jatkuvasti julkisuuden valokeilassa. Hän toimi viihdetaiteilijana, muun muassa laulajana. Häneltä ilmestyivät albumit Yllätysten yö (1992) sekä Samurai (1993). Vuonna 2006 ilmestyi kolmas täyspitkä albumi Ehkä otin, ehkä en, nimetty yhden Nykäsen letkautuksen mukaan. Muiden asioiden ohella Nykänen oli tunnettu värikkäistä sanonnoistaan kuten "elämä on laiffii", "fifty-sixty", "elämä on ihmisen parasta aikaa" ja "jokainen tsäänssi on mahdollisuus".

Joulukuussa 2018 julkaistiin Yksi totuus -rapduon ja Matti Nykäsen single Suomi.

Nykänen oli naimisissa Pia Nykäsen kanssa. Pari avioitui vuonna 2014.

Mies ehti olla naimisissa kuusi kertaa viiden eri puolison kanssa, ja hänellä on kolme lasta.

Nykänen on pysynyt otsikoissa myös yksityiselämänsä ongelmien takia. Entinen mäkimies muun muassa istui vankilassa vuonna 2012 törkeästä pahoinpitelystä.

Nykäsestä on kirjoitettu useita elämäkertoja sekä tehty elokuva ja tositelevisiosarja.

Jyväskylä järjestää suruliputuksen

Jyväskylän kaupunki järjestää tänään suruliputuksen Matti Nykäsen muistolle, kertoo kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palvelujohtaja Ari Karimäki.

Karimäen mukaan suruliputusta pyysi kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Nykänen oli syntyjään jyväskyläläinen. Kun hän palasi Calgaryn 1988 olympialaisista kolmen kultamitalin kera, kaupunki järjesti hänelle paluujuhlan, joka kokosi tuhansittain väkeä Jyväskylän kirkkopuistoon.

Mieto muistelee: "Tuli nuori mies sumusta ja hyppäsi voittoon"

Hiihtosuuruus Juha Mieto ehti urheilu-uransa viimeisinä vuosina 1980-luvulla tutustua Matti Nykäseen useammissakin arvokisoissa. Nykäsen läpimurto 18-vuotiaana Oslon Holmenkollenilla suurmäen maailmanmestarina 1982 jäi Miedon mieleen.

– Tuli nuori mies sumusta ja hyppäsi voittoon, Mieto muistelee liikutuksen väre äänessään.

Nykäsen ainutlaatuisuus hyppääjänä kävi heti ilmi.

– Ajattelin silmät pyöreänä, että tuosta miehestä vielä kuullaan, kun hänen pomppunsa oli aivan mahdoton. Matti erottui ponnistusvoimallaan, Mieto kertoo.

Nykänen jatkoi hyppyuran jälkeen viihdetaiteilijana. Silläkin saralla tuli menestystä, mutta vuodet olivat fyysisesti kuluttavia.

– Olen monta kertaa miettinyt, ettei Matin housuissa ollut helppo olla. Hänen kintereillään oli monenmoista pintaliitäjää. Hänellä ei ollut omaa mielenrauhaa pätkääkään.

Nykänen ja Mieto olivat urheilu-uriensa jälkeen paljonkin tekemisissä keskenään.

– Soiteltiin puolin ja toisin, oli paljon puhetta urheilueläkeasioista. Olin Matille jonkinlainen isähahmo. Viimeksi tapasimme kai pari vuotta sitten, ja puhelimitse juttelimme puolisen vuotta sitten.

Mieto pitää Nykästä yhtenä Suomen kaikkien aikojen urheilijoista.

– Menestystä olisi voinut tulla enemmänkin, mutta tuli sitä tarpeeksi. Matti Nykänen tunnetaan. Hän ei taiteilijanimiä tarvitse, Mieto summaa ja esittää osanottonsa.