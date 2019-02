"Suuri mäkikotkamme on lentänyt tuonpuoleiseen" - näin tunnetut suomalaiset muistelevat edesmennyttä Matti Nykästä

- Matti Nykänen on ollut aina erittäin ristiriitainen hahmo ja tehnyt paljon pahoja asioita, itselleen ja muille. Mutta kyllä hän antoi myös iloa ja ylpeyttä suomalaisille urheilusaavutuksillaan. Yksi kaikkien aikojen urheilijoista, kirjoitti kansanedustaja Paavo Arhinmäki (vas.).

Myös joensuulaisille tuttu kapellimestari Atso Almila otti Twitterissä osaa Nykäsen kuolemaan.

- Oman lapsuuteni ylivoimaisin suomalainen urheilija! Aika monta kertaa tuli laskettua takapihan pikku kummulta kuomat jalassa ja hypättyä lumikasaan samalla selostaen kuinka Weissflog ja Pavel Ploc jäi taakse, Almila kirjoitti.

Alla julkisuuden henkilöiden kommentteja Twitteristä:

Sad to hear that one of greatest ski-jumpers of all time, Matti Nykänen, has passed away at the age of 55. A legend in so many ways. He will always have a special place in the hearts of winter sports fans around the world. #RIP #ripmatti