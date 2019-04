Lucenius ratkaisi HPK:n yllättävän finaalipaikan

HPK raivasi tiensä kiekkoliigan loppuotteluihin ensimmäisen kerran sitten vuoden 2010. HPK voitti kuudennessa välieräottelussa Tapparan 4–3 ja vei sarjan otteluvoitoin 4–2.

– Se oli kova peli. Meidän lähtö oli loistava. Ekat maalit olivat kunnon HPK-osumia. Myös sattuma oli meidän puolella. Rinkelinmäen yleisö oli käsittämätön, sanoi Hämeenlinnan Pallokerhon päävalmentaja Antti Pennanen.

HPK:n keskushyökkääjä Niclas Lucenius karkasi kolmannen erän puolivälissä jäähyltä päästyään ratkaisevaan läpiajoon. Lucenius sai kiekon, kun puolustaja Niklas Friman sai huitaistua ilmasta HPK-vahti Emil Larmin torjuman kiekon.

HPK:lta löytyi ratkaisijoita laajalta rintamalta, sillä maanantain koitoksessa Kerholta ylsi tehopisteille 12 pelaajaa.

Kapteeni Otto Paajanen ja Janne Tavi siirsivät avauserässä HPK:n jo 2–0-johtoon. Jere Innala iski toisessa erässä kotijoukkueen 3–2-johtoon kahden kenttäpelaajan ylivoimalla.

Laatikainen teki historiaa

HPK:n puolustaja Arto Laatikainen, 38, sai syöttöpisteen kotijoukkueen toiseen osumaan ja nousi pudotuspelien kaikkien aikojen tehokkaimmaksi pakiksi 65 (11+54) pinnalla.

– Laatikainen on ollut meille iso pelaaja ja teki nyt piste-ennätyksen. Lucenius teki voittomaalin, vaikka hän oli puoli vuotta sitten muissa kuvioissa. Sentteri Filip Riska saa nyt pelata näitä pelejä, vaikka hänelläkin on ollut hankaluuksia. Lisäksi tietysti meidän omat Paajanen, Robert Leino ja Petteri Nikkilä ovat tärkeitä pelaajia, Pennanen jatkoi.

– Tappara on ollut kiekkoliigan loppuotteluissa kuutena peräkkäisenä vuonna.

HPK:n avausmaalissa haparoinut Tapparan pakki Teemu Suhonen teki ylivoimalla vierailijan avausmaalin.

Kerhon vahti Larmi päästi turhan helposti Otto Rauhalan tekemän Tapparan toisen maalin. Tomas Zaborsky tasoitti 3–3:een kolmannessa erässä.

Tapparalta hylättiin kaksi maali tilannehuoneen ratkaisulla.

– Liiga on järjestänyt tällaisen systeemin. Peli kärsii tästä, mutta se on valittu tie. Marginaalit olivat HPK:n puolella: pomput ja sattumat. Me emme olleet pelissä huonompia, sanoi Tapparan päävalmentaja Jukka Rautakorpi.