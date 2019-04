Pelaajauransa päättävä Emma Laine jättää jälkeensä vireän tennismaajoukkueen

Suomen tennisnaisten ilmapiiri on korkealla Fed Cup -maajoukkuekilpailun välipäivänä Talin Tenniskeskuksessa. Suomi on aloittanut kotiturnauksen Eurooppa/Afrikan kolmosryhmässä kahdella murskavoitolla Islannista ja Maltasta ja tavoittelee viikonloppuna nousua kakkosryhmään.

Talissa nähdään pääsiäisviikolla yhden aikakauden loppu, sillä joukkueen pelaaja-kapteeni Emma Laine ilmoitti lopettavansa uransa Talin kilpailuun. Tiukka valmistautuminen kotiturnaukseen on vienyt suomalaisen naistenniksen pioneerin ajatukset pois lopettamisesta.

– Silloin se oli iso juttu itselle, kun kerroin uran päättymisestä. Turnauksen aikana uran loppua ei ole kauheasti kerinnyt miettiä, mutta se tulee varmaan sitten lauantaina viimeisen pelin jälkeen. Muutenkin tässä on erityinen fiilis, koska naisten maajoukkuepelit ovat nyt Suomessa ensimmäistä kertaa, sanoo Laine, 33.

Konkari pysyy tiukasti tennisarjessa

Laineen seurana välipäivän haastattelutuokiossa ovat nuoremmat pelaajat Anastasia Kulikova ja Mia Eklund. Joukkueen kuopus, 15-vuotias Laura Hietaranta, lyö jo palloa tenniskeskuksen taustalla.

Tuleeko teillä ikävä Emmaa pelaajana?

– Näen hänet joka päivä kentällä, joten ei oikeastaan tule ikävä, vitsailee 19-vuotias Kulikova.

– On se tietysti surullista, mutta asiat eivät muutu paljoakaan.

Laine aikoo jatkaa elämäänsä tiiviisti tenniksen parissa peliuran jälkeenkin. Hän toimii jo Kulikovan valmennustiimissä ja vetää HVS-Tenniksen naisten liigajoukkuetta, johon 24-vuotias Eklundkin kuuluu.

Eklund harjoittelee puolet vuodestaan Espanjassa ja puolet Suomessa.

– Pystyn ehkä harjoittelemaan vielä muutaman vuoden teidän kanssanne, mutta enpä tiedä, mitä sen jälkeen, Laine nauraa.

Joukkueen yhteishenki on kohdillaan

Maajoukkueesta aistittavan tunnelman perusteella Laineen lopettaminen ei tule aiheuttamaan järisyttävää murrosta suomalaiseen naistennikseen. Vuonna 2001 maajoukkueuransa aloittaneen konkarin mukaan joukkue on hyvässä tilanteessa.

– Meillä on todella hyvä yhteishenki ja se on itselleni kapteenina isoin juttu. Pääsemme parhaaseen mahdolliseen tulokseen, kun teemme asioita yhdessä. Tilanne on parempi kuin ennen. On enemmän tietoa ja taitoa tekemisessä ja valmennuksessa.

Venäläissyntyinen Kulikova (WTA-539) kuuluu Suomen tenniksen potentiaalisiin tulevaisuuden nimiin. Hän kertoo tavoittelevansa vuoden loppuun mennessä aimo harppausta kaksinpelin rankingissa – paikkaa 200:n parhaan pelaajan joukosta.

Kulikovan kanssa samanarvoisia kilpailuja kiertää 18-vuotias Oona Orpana, joka jäi pois tämän viikon Fed Cupista.

Eklundilla tilanne on haastavampi, sillä taloudellinen tuki on ollut vähäistä koko uran ajan. Hän joutuu kiertämään turnauksia usein yksin.

– Ollaan kuitenkin valovuoden edellä siitä, kun itse olin tyttöjen ikäinen tai nuorempikin. Suomalaisissa seuroissa ainakin pidetään todella hyvää huolta pelaajista. Olosuhteista tämä ei jää kiinni, Laine sanoo kokemuksen syvällä rintaäänellä.