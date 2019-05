Durantin sairausloman venyminen ei haitannut: Warriors kiri 2–0-johtoon NBA:n länsilohkon finaaleissa

DeMarcus Cousinsin ja Kevin Durantin puuttuminen Golden State Warriorsin aloitusviisikosta ei haitannut, vaan NBA-koripalloliigan mestarijoukkue kiri takamatkalta 114–111-voittoon Portland Trail Blazersista ja meni 2–0-johtoon länsilohkon loppuottelusarjassa. Portland johti 17 pisteellä kolmannen neljänneksen alussa, mutta Warriors kiri 37 pistettä heittäneen Stephen Curryn johdolla voittoon.

– Me varastimme tämän pelin. He pelasivat meitä paremmin suurimman osan illasta, mutta me olemme olleet täällä ennenkin. Kokemuksemme auttoi meitä, Warriorsin valmentaja Steve Kerr tunnusti.

Stephen Curryn nuoremman veljen Seth Curryn kolmonen vei Portlandin 111–110-johtoon, mutta Kevon Looneyn ja Draym ond Greenen korit nostivat Warriorsin taas johtoon. Portlandin viimeisessä hyökkäyksessä pelinjohtaja Damian Lillard yritti kolmosta, mutta Andre Iguodala vei pallon hänen käsistään.

Lillard heitti 23 pistettä ja Portlandin toinen takamies CJ McCollum 22.

– Tämä oli menetetty mahdollisuus, ei epäilystäkään. Pelasimme hyvin, johdimme suuren osan ajasta. Meillä oli mahdollisuus voittaa, mutta emme pystyneet siihen, Portlandin valmentaja Terry Stotts sanoi.

Kolmatta peräkkäistä mestaruutta jahtaava Warriors joutuu tulemaan toimeen ilman Durantia vielä ainakin kaksi seuraavaa ottelua. Durant loukkasi pohkeensa ottelusarjassa Houstonia vastaan.

– Hän on edistynyt ja toivottavasti hän edistyy edelleen, mutta vamma on vakavampi kuin aluksi luulimme, Steve Kerr sanoi ESPN:lle.