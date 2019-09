Pelicans-vahti Karhunen nollasi HIFK:n – "On kiva pelata, kun on paikat kunnossa"

Pelicans ja HIFK tarjosivat Liigassa kelpo jääkiekkoviihdettä, vaikka osumia saatiinkin odottaa aina päätöserään asti.

Vaikka samat joukkueet kohtasivat keväällä kiihkeässä puolivälieräsarjassa, josta helsinkiläiset etenivät välieriin, oli kesän aikana suurimmat sotakirveet haudattu. Tunnetta ei jäällä liiaksi nähty, vaan molemmat joukkueet keskittyivät tiiviiseen puolustuspelaamiseen.

Pelicans oli kuitenkin liiga-avauksen joukkueista kärsivällisempi osapuoli. Juhamatti Aaltonen ja Jesse Mankinen osuivat minuutin sisään kolmannessa erässä. Loppunumerot 3–0 löi uransa ensimmäisessä liigakamppailussaan Waltteri Merelä.

– Kyllä vanhakin edelleen syttyy liigan alkuun, vaikka näitä on tullut vedettyä jo aika hemmetin paljon. Silloin kun halli on täynnä, perjantai-ilta ja molempien joukkueiden fanit kannustavat, niin pelaaminen on aika siistiä, Aaltonen hymyili.

Pelicansin sankari oli maalivahti Tomi Karhunen, joka tarvitsi nollapeliin 29 torjuntaa. Kotikaupunkiinsa palannut Jesse Saarinen oli pelipäällä, vaikka ei tehomerkintöjä saanutkaan.

– Oli kaikin puolin jännä paikka tulla IFK:n paidassa tuttuun pyhättöön. Vaikka lopputulos kismittääkin, niin oli nasta tunne pelata kiekkoa. Tästä tämä taas lähtee, Saarinen sanoi.