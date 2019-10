Tehottomuus taas Ässien turma, KalPa sai toivomansa voiton

Porin Ässien alkukausi on ollut Liigassa hyvä – ainakin siihen nähden, että tehottomuus vaivaa porilaisjoukkuetta.

Tiistaina Ässät hävisi kotijäällään KalPalle 0–1. Ainoan maalin teki ensimmäisessä erässä Aleksi Klemetti, kun ottelua oli pelattu ainoastaan pari minuuttia.

Maalin jälkeen Ässät hallitsi. KalPan maalivahti Eero Kilpeläinen torjui pelissä 36 kertaa, joista ensimmäisessä erässä 17. Ässien Daniil Tarasoville koppeja tuli kamppailussa vain yhdeksän.

– Yhtenäisyys, sitkeys ja hyvä maalivahtipeli toivat meille nämä pisteet. Tarvitsimme juuri tällaista voittoa, KalPan päävalmentaja Tommi Miettinen pohti.

Ässien suurin murheenkryyni on ylivoima. Pakkopeliä joukkue pääsi pelaamaan jälleen viisi kertaa. Ässät on tehnyt koko kauden aikana vain yhden ylivoimamaalin. Se tuli kauden ensimmäisessä pelissä. Joukkueen ylivoimaprosentti on 2,56.

– En ole koskaan aikaisemmin paininut tällaisen ylivoimapelin ongelman kanssa. Prosenttimme on varmaan huonoudessaan uusi maailmanennätys, Ässien päävalmentaja Ari-Pekka Selin puhalsi.