Bulls hävisi toisenkin harjoituspelinsä – Markkaselle 12 pistettä

Chicago Bulls on pelannut kaksi NBA-koripallokauden harjoituspeliä, ja molemmista on tullut tappio. Ensin joukkue taipui kotonaan Milwaukee Bucksille, ja Suomen aikaan varhain torstaina tuli vierastappio New Orleans Pelicansille pistein 125–127.

Bullsin suomalaispelaaja Lauri Markkanen keräsi ottelussa 12 pistettä ja neljä levypalloa. Peliaikaa hän sai hieman alle 24 minuuttia. Ottelun kenties suurin huomio kiinnittyi viime kesän ykkösvaraukseen Zion Williamsoniin. Hän heitti kotijoukkueelle 29 pistettä. Bullsin ykköstykki oli Zach LaVine, joka keräsi 28 pistettä. Vieraiden kompastuskiveksi tuli päätösneljännes, jonka New Orleans vei nimiinsä peräti 41–18. – Sanoin pelaajilleni ottelun jälkeen, että tämä on heille hyvä oppimismahdollisuus. Jos menettää terävyytensä hetkeksi, pelin kulku saattaa tehdä täyskäännöksen, Bullsin päävalmentaja Jim Boylen sanoi seuran Twitter-tilillä.