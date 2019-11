Pisteitä rohmunnut Albon sai jatkopestin Red Bullin F1-talliin

Thaimaalainen Alexander Albon jatkaa formula 1 -uraansa Red Bull -tallissa. Talli kertoi tiistaina tehneensä Albonin kanssa jatkosopimuksen, joten Albon on hollantilaisen Max Verstappenin tallikaveri myös ensi kaudella.

Albon, 23, aloitti tämän kauden Red Bullin sisartallissa Toro Rossolla, mutta vaihtoi Red Bullille loppukaudeksi. Albon on ajanut maaliin tallin autolla kaikissa seitsemässä kilpailussaan. Hän on kerännyt tallille 68 pistettä.

Koko kauden mittaan thaimaalaiskuski on ajanut 84 pisteen arvoisesti. Albon on formula ykkösten MM-sarjassa kuudentena ennen viikonloppuna ajettavaa Brasilian gp:tä.

Mercedes on jo varmistanut kaksoisvoittonsa MM-sarjassa. Mestari on Lewis Hamilton ja kakkonen Valtteri Bottas. Alfa Romeon Kimi Räikkönen on MM-pisteissä 14. sijalla 31 pisteellään.