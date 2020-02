Sadio Mane synkensi Norwichin illan – Teemu Pukin joukkueen sitkeä taistelu päättyi kotitappioon

Teemu Pukin edustaman Norwichin sitkeä taistelu Liverpoolia vastaan päättyi lopulta pettymykseen. Pitkään tasapelissä kiinni ollutta Norwichia kuritti 78. peliminuutilla Sadio Mane, ja Liverpool haki 1–0-vierasvoiton.

Voittonsa myötä Liverpool karkasi jalkapallon Englannin Valioliigassa 25 pisteen päähän toisena olevasta Manchester Citystä. Manchesteriläisjoukkue on pelannut Liverpoolia ottelun vähemmän.

Norwichin tilanne on hyvin synkkä. Joukkue on sarjassa jumbona, ja ero viimeisellä säilyjän paikalla olevaan Aston Villaan on seitsemän pistettä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Liverpool piti avauspuoliajalla vastustajaansa selvästi enemmän palloa, mutta sillä oli vaikeuksia päästä todellisille huippupaikoille.

Pukki oli sen sijaan vähällä edetä lähes varmaan tekopaikkaan avausjakson lopulla. Maalivahti Alisson Becker kuitenkin ehti käsineen pallon tielle ennen kuin Lukas Ruppin syöttö tavoitti Pukin.

Toisella puoliajalla Liverpool painoi pelin väkevästi kotijoukkueen puolustuspäähän.

Mainion ottelun pelannut Norwichin Tim Krul torjui Mohamed Salahin laukauksen eteensä. Naby Keita pääsi irtopalloon, mutta Krul torjui.

Jyrän alla ollut Norwich oli vähällä siirtyä johtoon parikymmentä minuuttia ennen loppua, kun Alexander Tetteyn yllättävä veto osui tolppaan.

Kuusi minuuttia myöhemmin Norwichin kannattajien hymy hyytyi, kun Jordan Henderson lähetti pitkän syötön Manelle, joka otti pallon taidolla haltuun ja laukoi etukulmaan.

Loukkaantumisesta toipunut Mane tuli vaihdosta kentälle, kun ottelua oli takana tunti.

Ottelun lopussa Pukki laukoi melko kaukaa, mutta veto meni päin Alissonia.

– Oli aikamoista taistelua. Emme kauheasti päässeet paikoille, ja oli henkilökohtaisesti vaikea peli, kun ei paljoa tullut palloa, Pukki sanoi Viasatin tv-haastattelussa.

Southamptonin Ings viimeisteli jälleen

Aiemmin lauantaina Burnley haki 2–1-vierasvoiton Southamptonista.

Ashley Westwood vei vieraat johtoon toisella peliminuutilla, Danny Ings toi Southamptonin 18. minuutilla tasoihin ja Matej Vydra laukoi toisella jaksolla päätöslukemat.

Ings on tehnyt tällä kaudella jo 15 osumaa ja on Valioliigan maalipörssissä kolmantena. Pukki on tehnyt Valioliigassa 11 maalia.