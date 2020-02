Hurjasti reissaava Lukko puolusti Jukurit nurin

Jukurit pelaa Jääkiekkoliigassa kaudelleen ryhdikästä päätöstä. Ennen Lukko-peliä se oli päästänyt kuudessa edellisessä ottelussa kahdeksan maalia.

Lukkoa vastaan Jukurit puolusti taas jämäkästi, mutta vieras voitti rutiinilla 3–1. Maalien tekeminen tuottaa mikkeliläisille tuskaa, sillä 108 täysosumaa on vähiten tällä kaudella Liigassa.

– Puolustaminen on viisikon yhteistyötä, siihen jätkät ovat sitoutuneet. Maalin tekeminen on yleensä yksilön vastuulla. Sieltä ja taitopuolelta se on kiinni, Jukurien päävalmentaja Marko Kauppinen valaisi.

Lukko on jäänyt tällä vuosikymmenellä pisteittä kerran. Joukkuetta eivät horjuta edes kilometrit. Viime viikolla se kävi Kouvolassa ja nyt taas Itä-Suomessa. Lauantaina edessä on kotipeli.

– Kyllä jaksaa. Ollaan yö Hyvinkäällä ja aamulla Raumalle. Vähän on kikkailua, mutta kun pitää asiat oikeassa järjestyksessä, kyllä se siitä, NHL:ssä pitkistä pelimatkoista kokemusta saanut Ville Heinola kuittasi.

Lukon kultakypärä Justin Danforth (0+2) istui päätöserässä kaksi kakkosta. Jukureilla oli saumansa päästä peliin mukaan, mutta Lukon kypsä pelaaminen riitti.