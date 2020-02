Tappara menetti taas pisteitä lopussa – ”Ei siitä ole mörköä tehty”

Tappara sortui taas perjantaina viime aikojen helmasyntiinsä jääkiekkoliigassa, kun Ilves punnersi paikallispelissä loppuhetkillä tasoihin ja jatkoajalla 2–1-voittoon.

Ilves toisti temppunsa kolmen viikon takaa, jolloin se tuli lopussa kahden maalin takaa tasoihin pelatessaan ilman maalivahtia.

Ylipäätään Tappara on viimeisen kuukauden aikana menettänyt pisteitä jo neljässä ottelussa päätöserän lopulla päästettyjen maalien vuoksi, ja lähellä se on ollut muissakin ottelussa.

– On vähän itse tupellettu noita loppuja. Sitä on käyty joukkueen kanssa läpi, mutta ei siitä ole mitään mörköä tehty. Moni peli on pystytty jatkoajalla tai rankkareilla kääntämään, Tappara-pakki Teemu Suhonen sanoi.

Ilveksen päävalmentaja Jouko Myrrä vaati edellisen Jukurit-tappion jälkeen omiensa silmiin oikeanlaista paloa.

– Tänään sitä osalla jätkistä oli, mutta meidän kentällä jäi vähän vajaaksi. Hienoa, että muu jengi hoiti niin, että saatiin kaksi pistettä, voittomaalin iskenyt Ilves-kapteeni Eemeli Suomi sanoi.

Ilves vei Tampereen paikallispelien voitot 4–2 ja pisteet 12–6 ja ylsi Tampereen herruuteen ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen.