Ranskan ympäriajon peruminen olisi katastrofi ja taloudellinen romahdus pyöräilylle

Maantiepyöräilyn legendaarinen Ranskan ympäriajo pitäisi polkea 27. kesäkuuta alkaen 19. heinäkuuta saakka, mutta koronavirus uhkaa lajin näkyvintä kisaa. Kesän suurista urheilutapahtumista olympialaiset ja jalkapallon miesten EM-kilpailut on jo siirretty ensi vuoteen.

– Ilman Ranskan ympäriajoa koko pyöräilyn liiketoimintamalli voi romahtaa. Puhumme katastrofista, Quick-Steps-tallin päällikkö Patrick Lefevere kertoi belgialaisessa Het Nieuwsblad -lehdessä.

Ranskan ympäriajo kokoaa pyöräilyn ystävät kolmeksi viikoksi joko reitin varrelle tai miljoonayleisöt televisioiden ääreen.

– Arvioisin, että 55–60 prosenttia (pyöräilyn) sponsorituloista perustuu Ranskan ympäriajoon, tanskalainen liikemies Lars Seier Pedersen kertoi tanskalaiselle uutistoimisto Ritzaulle.

Sponsorien pelätään karsivan tukieuroja

Norjalaisen uutistoimiston NTB:n mukaan monien Ranskan ympäriajoon osallistuvien tallien budjetit ovat noin 140–150 miljoonaa Norjan kruunua eli noin 12 miljoonaa euroa. Ympäriajo on suurin sponsoritulojen lähde, kun talleja tukevat yritykset saavat runsaasti televisionäkyvyyttä ympäri maailman.

Seier Pedersen pelkää, että sponsorit pienentävät talleille menevien tukieurojen määrää, jos Ranskan ympäriajo perutaan. Sponsorisopimukset perustuvat siihen, että on toimintaa.

– Kuten muutenkin yhteiskunnassa, sillä on seurauksia, jos et pääse töihin. Silloin ei ole rahaa laskujen maksamiseen. Joten jos vain on mahdollista, niin ajamme kilpailun, Quick-Stepsin urheilujohtaja Brian Holm paalutti.