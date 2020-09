Sunisella on hyviä kokemuksia Turkista, mutta kivisten sorarännien vaarat ovat tiedossa

Fordilla ajava ralliautoilija Teemu Suninen tietää, miten Turkin MM-rallissa voi pärjätä. Viime vuonna hän sompaili Turkin kivisillä rallipoluilla neljänneksi, mutta perjantaina alkavaan kilpailuun odotukset ovat maltilliset.

Sunisen kauden paras sijoitus on ollut Meksikon rallin kolmas sija maaliskuulta, mutta syyskuun alun Viron rallissa hän jäi kuudenneksi. MM-sarjassa hän on kuudentena, kun kautta on tämän hetken tavoitteen mukaan ajamatta kolme kilpailua.

– Meillä oli todella hyvä ralli Turkissa viime vuonna. Opin paljon siitä viikonlopusta, ja luulenpa, että meillä oli oikea tasapaino nopeuden ja virheettömän ajon välillä. Tavoite on jatkaa siitä tällä viikolla, ja toivottavasti voimme jälleen haastaa vahvasta sijoituksesta, Suninen suunnitteli tiedotteessaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Turkissa asetelmat voivat muuttua yllättäen, sillä rengasrikon uhka on suuri kivisillä reiteillä. Kilpailu käynnistyy perjantaina kahdella erikoiskokeella. Ralli huipentuu sunnuntaina ja sisältää kaikkiaan 12 erikoiskoetta.

– Tällainen ralli ei ole koskaan helppo. Se vaatii paljon niin henkisesti, fyysisesti kuin autoltakin. Mutta jos voimme ajaa fiksusti, oikeaa vauhtia, niin olen luottavainen hyvän sijoituksen suhteen, Suninen tuumi.

Toyotat hallitsevat

Suninen on saalistanut 34 pistettä, kun tallitoveri Esapekka Lapilla on neljä vähemmän. Yksityistalli M-Sport Ford on tinkinyt testikilometreissään, ja kilpailuissa Fordin suomalaiskaksikko on joutunut katselemaan reilusti nuoremman suomalaiskuljettajan Kalle Rovanperän perävaloja.

Lokakuussa 20 vuotta täyttävä Rovanperä (55 pistettä) pyyhältää Toyotallaan MM-sarjan neljännellä sijalla. Suomalaisvetoisen Toyotan panos on ollut vahva, kun Ranskan Sebastien Ogier (79) on MM-sarjan kärkipaikalla ennen Britannian Elfyn Evansia (70).

Hallitseva maailmanmestari Viron Ott Tänak (66) on Hyundaillaan kolmantena.